"Prince Charming" geht mit schwachen Quoten zu Ende

Auch im nächsten Jahr wird die Regenbogenfahne für "Prince Charming" und seine 20 Verehrer wehen (Bild: TVNOW)

Heute, 11:41h, noch kein Kommentar

Jetzt ist auch die zweite Staffel von "Prince Charming" im Free-TV zu Ende gegangen: Am Montagabend sendete Vox die Finalfolge und den anschließenden Talk "Das große Wiedersehen". Die Begeisterung der Zuschauer*innen hielt sich wie bei den vorherigen Folgen in Grenzen: Das Staffelfinale sahen um 22.15 Uhr 460.000 Menschen, was einem Marktanteil von 2,0 Prozent entspricht. Der Durchschnittsmarkanteil von Vox liegt doppelt so hoch.



Auch in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen konnte die Sendung kaum punkten: In dieser Gruppe sahen 350.000 Personen zu. Das entspricht einem Marktanteil von 3,0 Prozent (diesjährige Vox-Durchschnittsmarktanteil in dieser Zielgruppe: 5,5 Prozent). In der eingeschränkterten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es immerhin für 4,4 Prozent.



Insgesamt war "Prince Charming" am Montag auf Vox die fünfmeistgesehene Sendung. Sie lag sogar noch hinter der um 15 Uhr gezeigten Realityshow "Shopping Queen", bei der 580.000 Menschen einschalteten.



Die Branchenportale bewerteten das quotenmäßige Abschneiden als schlecht: DWDL.de sprach von "schwachen Quoten", während Wunschliste.de attestierte, dass die Show "einmal mehr unter die Räder" geriet.



Bei der darauffolgenden Talkshow "Das große Wiedersehen" lief es ein wenig besser: Die Sendung, die um 23.40 Uhr begann, kam immerhin auf 380.000 Zuschauer*innen, was einem Marktanteil von 3,7 Prozent entspricht. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sahen 270.000 Menschen zu. Das entspricht 4,6 Prozent Marktanteil.



Datingshow als Zweitverwertung bei Vox

Die gesamte Staffel erzielte bei Vox stets niedrige Quoten, allerdings ist die Show dort nur Zweitvertwertung: Die Einzelfolgen waren stets zwei Wochen vorher auf dem RTL-Streamingportal TVNOW veröffentlicht worden. Auf dieser Plattform wurde die Sendung als "TVNOW Original" groß beworben. Zu den Abrufzahlen dieses Portals gibt RTL keine detaillierten Daten bekannt. "Prince Charming" war aber bei der Onlinestellung montags stets als eine der meistgesehenen Sendungen gekennzeichnet worden.



Trotz der mauen Vox-Quoten scheint die RTL-Gruppe mit der grimmepreisprämierten Sendung hochzufrieden zu sein, da sie bereits vor dem Ende der Ausstrahlung der zweiten Staffel eine dritte geordert hatte (queer.de berichtete). Zudem kündigte die Sendergruppe den Ableger "Princess Charming" an. Die Sendung war zunächst als bisexuelle Datingshow geplant; später wurde das Konzept geändert und das Format in eine reine lesbische Datingshow umfunktioniert (queer.de berichtete). (dk)