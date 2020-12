Weihnachts-Horror mit der "Kernfamilie"

Heute, 01:55h, noch kein Kommentar

Weihnachten 1985 im Bible Belt von Texas. Der junge und erfolgreiche New Yorker Werbeagent Adrian Lester kehrt zum ersten Mal nach drei Jahren in sein altes Zuhause zurück. Bisher hat er seinen strenggläubigen Eltern nicht gesagt, dass er schwul ist.



Vater Dale ist Vietnamveteran und hält konservative Werte hoch. Mutter Eileen versteckt ihre Liebe hinter einer perfekten Haushaltsführung. Adrians pubertärer Bruder Andrew protestiert derweil gegen das Verbot weltlicher Musik und hört heimlich Madonna.

Bewegendes Familiendrama und zärtlicher Brüderfilm



Die Edition Salzgeber hat "1985" mit deutschen Untertiteln auf DVD und als Video on Demand veröffentlicht

Zwischen Tischgebeten und anderen Feiertagsritualen ringt Adrian mit sich: Er will endlich offen sprechen mit seinen Eltern reden. Über sein Schwulsein und darüber, dass dies sein letzter Besuch bei ihnen sein könnte…



In ausdrucksstarken Schwarz-weiß-Bildern fängt US-Filmemacher Yen Tan die Schwierigkeit eines Coming-outs im christlich-evangelikalen Familienkreis Mitte der Achtzigerjahre ein – und die Hilflosigkeit gegenüber dem frühen Wüten von Aids. Die Erzählung wird von der subtilen Darstellung des "Gotham"-Stars Cory Michael Smith und Curtis Heaths zurückhaltenden Klavier-Score getragen.



"1985" ist ein zu Tränen rührendes Zeitstück, das in jenem Jahr spielt, in dem mit "Buddies" der erste Spielfilm über die Aids-Epidemie überhaupt gedreht wurde. Ein bewegendes Familiendrama und ein zärtlicher Brüderfilm, der erschüttert und zugleich ungeheure Hoffnung spendet.

Die Edition Salzgeber zeigt "1985" noch bis zum 31. Dezember 2020 kostenlos auf ihrer Homepage. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer