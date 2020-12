Jannik Schümann "überwältigt" von Reaktionen auf Coming-out

Dieses Foto hatte Schümann am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem Kuss-Emoji bei Instagram gepostet (Bild: jannik.schuemann / instagram

Rund einen Tag nach seinem Coming-out durch ein Foto bei Instagram hat sich Schauspieler Jannik Schümann ("Charité", "9 Tage wach", "Die Mitte der Welt") für die Reaktionen bedankt. "Ich bin überwältigt von all den Nachrichten, Kommentaren und der Liebe, die ihr uns schenkt", schrieb der 28-Jährige am Sonntag in einer Story in seinem Instagram-Kanal.



"Ich habe jede einzelne Nachricht gelesen und kann meine Gefühle nicht in Worte fassen. Danke!", so Schümann weiter. 2021 werde ein gutes Jahr und er wünsche allen einen Guten Rutsch, so der Schauspieler, der den Eintrag mit einem Herz und einer Regenbogenflagge beendete.



Am Vortag hatte Schümann als Text nur ein Herz gepostet, zu einem innigen Bild mit seinem Freund Felix Kruck (queer.de berichtete). Der Film- und Fernsehstar umarmt ihn, während der Berliner Yogalehrer ihn auf die Stirn küsst.





Zahlreiche Kolleg*innen hatten sich seit Samstag in den Kommentaren unter dem Instagram-Posting für das Männerpaar gefreut, darunter Anna Maria Mühe, Jasna Fritzi Bauer, Claudia Michelsen, Sabin Tambrea, Kostja Ullmann, Vladimir Burlakov, Jochen Schropp und Clemens Schick. Etwa 120.000 Personen likten das Posting bis Sonntagabend. Schümanns Mutter schrieb, sie sei "sehr, sehr stolz" auf ihren Sohn.



Der Schauspieler wurde durch Filme wie "9 Tage wach" oder "Dem Horizont so nah" bekannt. Mehrfach war er auch in queeren Rollen zu sehen. Im Fernsehspielfilm "Mein Sohn Helen" (2015) spielte er etwa eine trans Jugendliche und in der Bestsellerverfilmung von Andreas Steinhöfels "Die Mitte der Welt" übernahm er die Rolle des Nicholas. In der zweiten Staffel der Historienserie "Charité" (2019) verkörperte er den schwulen Sanitätsoffizier Otto. (cw)