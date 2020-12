In Memoriam 2020

Von Dennis Klein

Heute, 05:17h,

Timothy Ray Brown (1966-2020)



(Bild: privat)



(Bild: Cranium Entertainment)



(Bild: Logo)















(Bild: CDU)

Der als "Berliner Patient" berühmt gewordene Amerikaner Timothy Ray Brown ist als erster HIV-positiver Mensch bekannt geworden, der als geheilt galt. Er hatte sich 2007 in der Bundeshauptstadt einer Stammzell-Transplantation unterzogen – und danach konnte das Virus nicht mehr in seinem Körper nachgewiesen werden.Der schwule Schauspieler, Regisseur und Produzent ist bei einem Mexikourlaub überraschend an einem Herzinfarkt gestorben. Der Gründer der Indiefilmschmiede Cranium Entertainment wurde nur 35 Jahre alt.2016 bezauberte Chi Chi DeVayne in der achten Staffel von "RuPaul's Drag Race" erstmals das queere Publikum. Zavion Michael Davenport, der Künstler hinter der Diva, starb im Alter von nur 34 Jahren im August an den Folgen einer Lungenentzündung – und hinterließ eine tiefe Lücke in der amerikanischen Drag-Szene.Seit Ende der Achtzigerjahre bezauberte Nashom Wooden als Dragqueen Mona Foot die New Yorker Szene – und galt schon zu Lebzeiten als Legende. Wooden erlag während der ersten Corona-Welle den Folgen einer Covid19-Infektion.Roman Heart gewann 2006 den Porno-Oscar "GayVN Award" und gehörte für eine Generation von schwulen Männern zu den bekanntesten Objekten der Begierde. Er starb im Alter von nur 33 Jahren. Die Todesursache wurde nie bekanntgegeben.Mit Roy Horn, einer Hälfte von "Siegfried & Roy", ist dieses Jahr wohl einer der bekanntesten offen schwulen Männer der Welt gestorben. Jahrelang waren er und seine Tiger der Inbegriff des Las-Vegas-Entertainment. Im Oktober 2003 wurde Horn von seinem Lieblingstiger lebensgefährlich verletzt und litt seither unter den Folgen der Attacke. Horn starb im Mai an den Folgen einer Covid19-Infektion.Markus Klaer war ein Vorkämpfer für LGBTI-Rechte in der CDU: Der ehemalige Landesvorsitzende der Lesben- und Schwulen in der Union (LSU) hatte während seiner Zeit beim Militär den Arbeitskreis "Schwule Soldaten in der Bundeswehr" gegründet und war die letzten Jahre als Abgeordneter im Berliner Landesparlament aktiv. Er starb im Alter von nur 51 Jahren überraschend an den Folgen einer Lungenentzündung.Er galt als einer der wichtigsten Stimmen der Community: Der New Yorker Larry Kramer war sein Leben lang LGBTI-Aktivist – und gründete unter anderem die Aids-Gruppe "Act Up" mit. Als Autor von Stücken wie "The Normal Heart" bewegte er Millionen von Menschen weltweit. Kramer starb an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde 84 Jahre alt.

Jörn Kubicki (1965-2020)











(Bild: Screenshot muenchen.tv)







(Bild: KLuST)



(Bild: Studiocanal)



(Bild: Charles William Kelly / ACLU)

Bei Wahlsiegen seines Ehemannes Klaus Wowereit war Jörn Kubicki stets an seiner Seite – und machte den Deutschen damit klar, dass ein Regierungschef nicht immer eine "First Lady" haben muss. Der Berliner, der seit Jahren unter der Atemwegserkrankung COPD litt, starb im März an den Folgen einer Covid19-Infektion.Der "Barde des amerikanischen Theaters" erhielt für seine Werke unter anderem fünf Tonys und einen Primetime Emmy Award. Mit seinen opernhaft-grotesken und teilweise autobiografischen Theaterstücken bestimmte der schwule Künstler über sechs Jahrzehnte lang die amerikanische Kultur mit. Terrence McNally wurde 81 Jahre alt. Er litt unter der Atemwegserkrankung COPD und starb im März, nachdem er sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte.Dem schwulen Starfriseur aus München vertrauten Promis und Politiker*innen. Er ging im September eines Abends schlafen und wachte nicht mehr auf – Gerhard Meir wurde 65 Jahre alt.Die Karnevalssängerin Marie-Luise Nikuta verörperte wie keine andere die Kölsche Toleranz. Sie komponierte und sang von 1977 bis 2016 nicht nur fast jährlich das Mottolied des Kölner Karnevals, sondern unter anderem auch das CSD-Lied "Liebe Deine Nächsten". Bei Events von karnevalsaffinen queeren Menschen war sie praktisch immer dabei. Nikuta starb im Alter von 81 Jahren in einer Seniorenresidenz.Wer an offen schwule Musiker denkt, denkt in der Regel nicht gleich an Heavy Metal: Doch in diesem Genre war Sean Reinert ein Gigant – als Schlagzeuger in Bands wie Cynic, Death und Æon Spoke. Im Januar starb Reinert überraschend an den Folgen einer Herzkrankheit. Er wurde nur 48 Jahre alt."Falling Down", "Die Jury", "Der Klient", "Flatliners"… Joel Schumacher drehte insbesondere in den Neunzigerjahren einen Blockbuster nach dem anderen. Der Regisseur hatte in seinem Leben dazu noch viel Spaß – erst letztes Jahr erzählte er, dass er mit 10.000 bis 20.000 Männern Sex gehabt habe . Schumacher ist im Juni im Alter von 80 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.Der langjährige Kölner Aktivist Andreas Simon verstarb im Frühjahr an den Folgen von Krebs. Simon war unter anderem einer der führenden CSD-Organisatoren in der Domstadt.Bekannt wurde Volker Spengler mit seiner Hauptrolle im Fassbinder-Film "In einem Jahr mit 13 Monden". Danach bestimmte der offen schwule Künstler jahrzehntelang die deutsche Theater- und Filmszene mit. Spengler starb im Februar im Alter von 80 Jahren.Aimee Stephens war in den letzten Jahren eine der führenden Figuren der Trans-Bewegung in den USA: Sie wehrte sich seit 2013, als sie nach ihrem Coming-out als trans von ihrem christlichen Arbeitgeber als Bestatterin gefeuert wurde. Ihren größten Erfolg erlebte sie nicht mehr: Sie starb einen Monat, bevor der Supreme Court Diskriminierung von trans Menschen im Arbeitsrecht verbot

Kenzo Takada (1939-2020)







(Bild: Münchner Aids-Hilfe)



(Bild: Udo Walz Coiffeur)



(Bild: Aidshilfe Essen)

Kenzo Takada, einer der renommiertesten Modeschöpfer der Welt, ist in Frankreich an den Folgen einer Coronainfektion gestorben. Der Japaner zog früh nach Paris und wurde dort zum Weltstar.Guido Vael war eine der prägendsten Figuren der Münchner Szene in den letzten Jahrzehnten. Seine Mitstreiter*innen von der Aidshilfe bezeichneten ihn in einer Abschiedsbotschaft als "rastlosen Kämpfer". Vael starb im Alter von 72 Jahren.Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel vertraute dem Berliner Starfriseur Udo Walz ihre Haare an – er war in den letzten Jahrzehnten Deutschlands bekanntester Coiffeur. Aus den Klatschseiten der Boulevardpresse war er praktisch nicht mehr wegzudenken. Er fiel nach einem Diabetes-Schock ins Koma und starb im Alter von 76 Jahren.Der Essener Aktivist Markus Willeke ist Anfang März im Alter von nur 52 Jahren "nach längerer Krankheit friedlich eingeschlafen", teilte die lokale Aidshilfe mit. Der Diplom-Sozialarbeiter hatte seit 20 Jahren zum Team des Vereins gehört.Am Mittwoch veröffentlichen wir die zehn bedeutendsten Coming-outs von 2020.