Queeres Göttingen sucht Buchhalter*in / Verwaltungskraft

Heute, 09:28h, noch kein Kommentar

Der Verein Queeres Göttingen e.V. sucht spätestens zum 01.02.2021 ein*n



Buchhalter*in / Verwaltungskraft

(geringfügige Beschäftigung).



Aufgaben und Verantwortungsbereich

• Durchführung und Sicherstellung einer sachgemäßen Buchhaltung aller Ein- und Ausgaben (Projektfinanzen, ideeller Bereich, Zweckbetrieb und weitere Bereiche)

• Kommunikation und ordnungsgemäße Abrechnung gegenüber Geldgeber*innen

• Unterstützung der Steuererklärung und Beantragung des Freistellungsbescheids

• Mitarbeit bei Haushaltsplanungen und Haushaltsabschlüssen

• Unterstützung der Büroorganisation



Wir bieten dir …

• ein vielseitiges, verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld in Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und dem Vorstand

• eine anregende und kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem lebendigen Zentrum

• einen Arbeitsplatz mit moderner technischer Infrastruktur

• Möglichkeiten zum Einbringen eigener Ideen

• flexible Arbeitszeiten

• eine angemessene Vergütung im Rahmen eines Minijobs (durchschnittlich 5 Stunden pro Woche)



Wir wünschen uns von dir …

• Erfahrungen oder Ausbildung in den Bereichen Buchhaltung/Finanzverwaltung/Projektabrechnung

• idealer Weise Erfahrungen in den Bereichen Vereinswesen/Vereinsfinanzverwaltung

• Idealer Weise Erfahrungen mit Buchhaltungssoftware

• sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen (insbesondere Excel)

• Fähigkeit zu selbstständigem sowie teamorientierten Arbeiten

• idealer Weise Verbundenheit mit queeren Lebenswelten



Bitte richte Dein aussagekräftiges Motivationsschreiben mit den üblichen Unterlagen bis zum 15.01.2020 ausschließlich per E-Mail an: .



Bitte kennzeichne Deine E-Mail mit der Betreffzeile "Buchhaltungsstelle" und nutze als Anhang ein PDF (max. 5 MB).



Es erfolgt keine Rücksendung von per Post eingereichten Unterlagen.



Fragen zur Stelle oder zu unserem Verein beantwortet Stephanie Leitz (Projekt- und Ehrenamtsmanagerin) gern ab dem 11. Januar 2021 telefonisch unter 0551 – 29 17 25 24 (bitte auch AB nutzen) oder per E-Mail: .



Bewerbungen von queeren Personen bzw. Personen mit Diskriminierungserfahrungen (insbesondere Mehrfachdiskriminierung) werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Wir weisen jedoch darauf hin, dass unsere Büroräume in Bezug auf Mobilitätseinschränkungen leider nicht barrierefrei sind.



Die Bewerbungsgespräche sollen Mitte Januar stattfinden.



Sollten direkte Gespräche aufgrund der Corona-Krise noch nicht möglich sein, werden wir auf digitale Lösungen ausweichen.



Der Verein Queeres Göttingen e.V. gründete im Frühjahr 2018 das Queere Zentrum Göttingen (QZG), ein Veranstaltungs- und Beratungszentrum, wo sich LSBTIQ* begegnen und organisieren können – ein Ort für Gemeinschaft und Vernetzung, Beratung und Bildung, politische Aktivitäten und Kultur.