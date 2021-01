LSVD kritisiert Bischof Oster

Heute, 14:20h,

Der bayerische Landesverband des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland hat am Montag eine Predigt des Passauer Bischofs Stefan Oster zum kirchlichen Familienbild kritisiert. Damit habe der 55-jährige katholische Würdenträger "viele queere Menschen in ihrem Recht und Bedürfnis auf Akzeptanz und Freiheit" verletzt, so der LSVD in einem Offenen Brief.



Hintergrund ist eine Predigt vom 27. Dezember 2020, in der Oster gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten austeilte: Er verglich etwa Intersexualität mit einem Herzfehler und warf Homosexuellen pauschal vor, Sünder zu sein, sollten sie nicht enthaltsam leben (queer.de berichtete).



"Dass die katholische Kirche in ihrer Lehre und als Institution, und insbesondere Bischof Oster, sich mit der Akzeptanz und Freiheit queerer Menschen grundsätzlich schwer tut, ist ein offenes Geheimnis", so der queere Verband. "Als LSVD Bayern werden wir es aber nicht stillschweigend hinnehmen, dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer geschlechtlichen Identität ausgegrenzt, herabgewürdigt oder verletzt werden."

"Nächstenliebe und Respekt sind gerade in diesen Zeiten keine Einbahnstraße"

Der LSVD widersprach auch der Aussage Osters, dass Kritik an seinen Thesen und der Haltung der Kirche inzwischen "von solchen politischen Kräften vereinnahmt sei, die [...] nicht automatisch mit christlicher Menschenfreundlichkeit gegenüber jedem Menschen glänzen". Damit bringe sich der Bischof "und alle, die seine Ansichten teilen, in eine Opferrolle, die ihnen nicht zusteht". Der Verband forderte Anerkennung für LGBTI, "auch wenn man es selbst vielleicht nicht versteht oder nachvollziehen kann". "Nächstenliebe und Respekt sind gerade in diesen Zeiten keine Einbahnstraße, sondern müssen von allen, die es für sich einfordern oder predigen, auch gelebt werden", so der LSVD.



Stefan Oster ist bereits seit 2014 Bischof von Passau – und hat in dieser Position bereits wiederholt gegen LGBTI Stimmung gemacht. So sorgte er vor fünf Jahren für Empörung, als er bezweifelte, dass Homosexualität angeboren ist (queer.de berichtete). Zuvor hatte er sich strikt gegen jedwede Anerkennung homosexueller Partnerschaften ausgesprochen. Das Argument, dass auch Lesben und Schwule Werte wie Treue und Verlässlichkeit lebten, wies er mit dem Hinweis zurück, dass dies auch "in einer Gangsterbande" der Fall sei (queer.de berichtete). (dk)