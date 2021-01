Preview: Ein neues Vlog auf queer.de

Von Phil Hollister

Liebe Leser*innen von queer.de,



in diesem ersten Beitrag möchte ich mich kurz vorstellen und eine Ausschau geben, was euch in meinem Vlog erwartet.



Der Schwerpunkt liegt natürlich auf queeren Themen. Ich habe das Vlog in folgende Rubriken aufgeteilt, wobei es logischerweise auch Überschneidungen geben kann: #Leute, #Szene, #Lifestyle, #Reise, #Gesundheit, #Shopping und #Kerle.



Besonders gern stelle ich Menschen vor. Es gibt so viele Charaktere in unserer Community, von denen man vieles noch gar nicht weiß. Außerdem erhoffe ich mir von diesem Vlog interessante Interviews mit Aktivist*innen und vielleicht auch mit Politiker*innen.

Reise, Lifestyle und Gesundheit

Seit fast zehn Jahren arbeite ich im Bereich Gay Travel. Dabei besuchte ich viele Prides und schwule Hot Spots. Im Vlog werde ich sicher einige Reise-Inspirationen posten.



Unser neuer Vlogger wird u.a. seine Eindrücke vom Tel Aviv Pride präsentieren(Bild: Phil Hollister)

Fitness- und Lifestyle-Produktionen sind meine weiteren beruflichen Schwerpunkte – für diese und auch andere Content-Kategorien stehe ich übrigens jederzeit für professionelle Produktionen zur Verfügung. Ich werde rückblickend einige gute Videos aus den vergangenen Jahren vorstellen, einige davon wurden noch nie veröffentlicht.



Auch das wichtige Thema Gesundheit möchte ich gerne in den Vordergrund stellen. Ich bin darüber hinaus offen für Tipps und Vorschläge, schreibt mir einfach eine E-Mail an .

Trainingstipps von sachkundigen Athleten

Als sportinteressierter Mensch war und ist mein Hobby die Fotografie von Sportlern. In diesem Vlog werde ich einige meiner Arbeiten aus den letzten 15 Jahren vorstellen – parallel zu den Fotoshootings habe ich auch viele Videoclips gedreht. Eine Galerie mit einer Auswahl meiner Athletenbilder ist übrigens unten verlinkt.



Die 4:3-Formate gehören zwar eigentlich schon in die Kategorie Retro, dennoch kam ich mit meinen Produktionen einige Jahre vor Youtube, Facebook und Instagram dem jetzigen Körperkult zuvor. Ich war schon immer fasziniert von den antiken griechischen Statuen – und in jüngster Zeit davon, wie der Mensch seinen eigenen Körper durch entsprechendes Training und Ernährung perfektionieren kann. Im Vlog werde ich aktuelle Trainingstipps von sachkundigen Athleten präsentieren.



Ich starte das Vlog jetzt im Januar 2021 während der laufenden Pandemie und kann daher noch nicht voraussagen, wie viele Videos im Monat veröffentlicht werden. Der Lockdown ist aber vielleicht eine gute Gelegenheit, um sich mit Videos von früheren Veranstaltungen auf die kommende wiederkehrende Zeit voller schöner Ereignisse zu freuen.



Ich hoffe, dass euch einige meiner Videos gefallen werden!



Phil Hollister