Eine schwule Liebe inmitten von Homohass und Bomben

Der schwule Schriftsteller und LGBTI-Aktivist Ahmad Danny Ramadan flüchtete 2012 selbst von Syrien nach Kanada

Von Ansgar Drücker

Heute, 04:52h, noch kein Kommentar

Die "Wäscheleinenschaukel", die Ahmad Danny Ramadans Roman seinen Namen gibt, hängt an einer Leine auf dem Balkon der Kindheit einer der beiden schwulen Syrer, deren Leben auf dem Sterbebett des einen noch einmal an den Leser*innen vorbeiziehen.



Auf dem Sitzkissen der Schaukel wurde einmal Jasmin ausgesät, so dass sie im Frühjahr lieblich duftete. Neben solchen eher poetischen Bildern spielt aber auch der Krieg in Syrien immer wieder in die Biografien der beiden Männer hinein, mal als selbstverständliche und immer vorhandene, unangenehme und folgenreiche Begleiterscheinung im Alltag, mal in all seiner Härte und Brutalität. Er ist es auch, der die beiden auf Umwegen nach Kanada flüchten lässt – eine autobiografische Parallele zum in Vancouver lebenden Autor.

Ein teils sehr poetisches Buch über Liebe und Familie



"Die Wäscheleinenschaukel" ist auf Deutsch im Orlanda Verlag erschienen

Einer der beiden Freunde ist ein hakawati – ein arabischer Geschichtenerzähler. In vielen kleinen Episoden, zum Teil in umgekehrter Reihenfolge erzählt oder beliebig eingestreut, lernen wir das Leben des hakawati kennen, die schwierige Beziehung zum Vater, rauchen manchen der Joints mit, die es in Vancouver schlussendlich mit Ausweis und auf Kreditkarte in der Apotheke gibt, wir hören etwas über arrangierte Hochzeiten in der näheren und weiteren Familie, über Krankheiten, Verrücktsein und Tod.



"Die Wäschenleinenschaukel" ist weniger ein Buch über Sex und Beziehungen, sondern eher eines über Liebe und Familie – und daher passt auch der zeitweise blumige oder poetische Stil gut. Gleichwohl kommt es zu sehr konkreten Szenen: Eine Mutter schlägt einen Mann in der Öffentlichkeit, der ihr gegenüber übergriffig wird, und sie setzt sich damit erfolgreich durch. Die beiden Partner finden sich auf der Flucht vor Bombenangriffen in der Badewanne aufeinander liegend wieder. Derartige Szenen reißen die Leser*innen immer wieder aus der Familien- und Beziehungsgeschichte raus, die sich als roter Faden durch das Buch zieht.

Neidisch ist der Protagonist auf einen ebenfalls in Vancouver lebenden Freund mit jüdisch-syrischen Wurzeln, der eine Art Vaterrolle für ihn wahrnimmt, und ein völlig unproblematisches Coming-out und unterstützende Eltern erlebte. Diese Sehnsucht nach einem freieren Leben kommt auch in den intensiven Erinnerungen an die wenigen mutigen heimlichen Küsse an öffentlichen Orten zum Ausdruck, die der Protagonist aus seiner Jugend schildert. Im Vordergrund stand aber die Angst erwischt zu werden – wozu es auch kam…

Infos zum Buch



Ahmad Danny Ramadan: Die Wäscheleinenschaukel. Roman. Aus dem Englischen von Heide Horn und Christa Prummer-Lehmair. 250 Seiten. Taschenbuch. Orlanda Verlag. Berlin 2021. 22 €. ISBN 978-3-944666-74-7