"Old Town Road" ist der erfolgreichste Song aller Zeiten

Von null auf hundert in nur zwei Jahren: Lil Nas X ist der Shootingstar der Gegenwart (Bild: Columbia Records)

Heute, 16:09h,

Mit 14 Platinplatten ist der Song "Old Town Road" die am meisten ausgezeichnete Single in der Geschichte des US-Musikindustrieverbandes RIAA. Der 21-jährige Sänger Lil Nas X gab diesen Erfolg am Samstag auf Twitter bekannt – mit einem für ihn üblichen Meme.



OLD TOWN ROAD IS OFFICIALLY 14 TIMES PLATINUM! MOST PLATINUMS FOR ANY SONG EVER! LETS GOOO! pic.twitter.com/JsqUdIapfQ nope (@LilNasX) January 9, 2021 Twitter / LilNasX

"Old Town Road" ist die kommerzielle Debütsingle des Nachwuchskünstlers, die dieser im Dezember 2018 veröffentlichte – damals noch ohne Hilfe eines Musiklabels. Der Song verbreitete sich wie ein Lauffeuer über TikTok und konnte erst mehrere Monate später in die Charts einsteigen.



Im Frühjahr 2019 veröffentlichte Nas X bereits eine Remixversion – dabei wurde er vom in den USA sehr erfolgreichen Countrysänger Billy Ray Cyrus (dem Vater von Miley Cyrus) unterstützt. Der Song brach daraufhin viele Rekorde: Er lag 2019 in den amerikanischen und den deutschen Jahrescharts an der Spitze und verkaufte sich weltweit rund 20 Millionen Mal. Nas X wurde über Nacht zum Star und räumte im Folgejahr mehrere Musikpreise ab (queer.de berichtete).



Allein auf Youtube wurde "Old Town Road" bereits mehr als 600 Millionen Mal (!) abgerufen.

Coming-out beim Karriere-Start

Bereits zu Anfang seines Erfolges, im Sommer 2019, outete sich Nas X als schwul – zunächst noch vorsichtig (queer.de berichtete). Später erzählte der in der Nähe von Atlanta aufgewachsene Rapper, wie schwer er sich mit dem Coming-out getan habe. So habe er als Teenager versucht, seine Homosexualität wegzubeten (queer.de berichtete). Er erklärte auch, dass er sich eigentlich aus Angst um die Reaktion der Fans nicht habe outen wollen. Er habe dieses Versteckspiel dann aber doch nicht mitspielen wollen.



Der Nachrichtenagentur dpa verriet Nas X vergangenen Herbst: "Was meine persönliche Entwicklung angeht, war es vermutlich das beste Jahr meines Lebens. Ich habe mich selbst besser kennengelernt und bin selbstbewusster geworden."



Der neueste Song von Lil Nas X ist das eher weihnachtliche Lied "Holiday", das Mitte November veröffentlicht wurde. Dieses Lied schaffte es in Deutschland immerhin auf Rang 29 der Singlecharts. (dk)