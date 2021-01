Siegfried Fischbacher "unheilbar krank"

Heute, 10:28h,

Der 81-jährige Magier Siegfried Fischbacher ("Siegfried und Roy") ist nach Angaben der "Bild"-Zeitung schwer an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Er sei "unheilbar krank", so das Boulevardblatt. Ihm sei zwar in einer zwölfstündigen Operation ein bösartiger Tumor entfernt worden, der Krebs habe aber gestreut. Seine Ärzte sollen ihm gesagt haben, dass es "jeden Tag zu Ende gehen" könne.



Fischbacher wolle allerdings die letzten Tage seines Lebens nicht im Krankenhaus verbringen, sondern in vertrauter Umgebung. Deshalb habe er sich auf sein 40 Hektar großes Anwesen "Little Bavaria" in Las Vegas zurückgezogen. Dort werde er von zwei Hospizschwestern betreut. Außerdem besuche den gebürtigen Rosenheimer täglich ein Priester. "Siegfried hat keine Angst. Er sagt, er habe 81 tolle Lebensjahre gehabt und sei mit allem versöhnt", so zitiert die "Bild" einen Freund des Künstlers.

Roy starb vor einem guten halben Jahr

Bereits im Mai letzten Jahres war Fischbachers langjähriger Partner Roy Horn im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben (queer.de berichtete). Horn war nach einem Tigerangriff im Jahr 2003 schwer verletzt worden und seither teilweise gelähmt.



Die Live-Show "Siegfried & Roy at The Mirage", bei der auch zwei Dutzend weiße Tiger mitwirkten, galt in den Neunzigerjahren als die erfolgreichste Las-Vegas-Show, die beiden gebürtigen Deutschen waren Megastars. So erhielten sie etwa 1999 einen Stern auf dem legendären "Hollywood Walk of Fame". Insgesamt gaben Fischbacher und Horn in der Spielerstadt mehr als 5.000 Vorstellungen – das Hotel "Mirage" soll mit der Show mehr als 1,5 Milliarden Dollar eingenommen haben. Nach dem Tigerangriff endete die Show abrupt – und die beiden waren nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen.



Ihr Privatleben hüteten die beiden Magier vor Einblicken von Außen – für Las Vegas ist das eher ungewöhnlich. In ihrer Autobiografie "Magier des Jahrhunderts" sprachen die Deutsch-Amerikaner 2007 offen über ihre Homosexualität. Demnach waren Siegfried und Roy lange Jahre liiert, trennten sich aber 1998. Sie lebten aber weiter gemeinsam in "Little Bavaria". (cw)