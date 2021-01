"Unter uns" thematisiert Homophobie

Easy (Lars Steinhöfel. li.) und Ringo (Timothy Boldt) machen sich Sorgen um ihr Pflegekind Julius (Paul Eilert) (Bild: TVNOW)

Heute, 12:55h, noch kein Kommentar

RTL behandelt in seiner Seifenoper "Unter uns" erneut das Thema Homosexuellenhass: In Folge 6.525, die am Dienstagnachmittag um 17.30 Uhr ausgestrahlt wird, macht sich das schwule Paar Ringo (Timothy Boldt) und Easy (Lars Steinhöfel) Sorgen, dass ihnen ihr Pflegekind Julius (Paul Eilert) weggenommen wird, weil sie von einem Homo-Hasser unter Druck gesetzt werden.



Ursache dafür ist, dass Julius von seinem Klassenkamerad Timo Esswein (Maik Cibura) unter anderem auch dafür gemobbt wurde, dass er schwule Pflegeväter hat. Daraufhin stellten Ringo und Easy Timos Vater Dirk Esswein (Christian Bartels) zur Rede – doch der Mann machte kein Geheimnis daraus, dass er wie sein Sohn Schwule für pervers hält. Easys Antwort auf den Hass: Er gab dem verdutzten Vater einen Kuss. Dieser zeigte daraufhin Easy wegen sexueller Belästigung an – und das könnte die Adoption von Julius gefährden.



Bereits vor der Ausstrahlung im RTL-Hauptprogramm wird "Unter uns" bei TVNOW gezeigt (Bild: tvnow.de)

Schauspieler Lars Steinhöfel ist bereits seit 2005 bei der RTL-Seifenoper dabei. Im echten Leben outete er sich 2014 als schwul (queer.de berichtete). Seine Figur Easy, der zuvor als Frauenheld dargestellt worden war, entdeckte danach auch die Liebe zum eigenen Geschlecht. 2018 verliebte er sich in Ringo, der bereits seit 2012 fester Betandteil der Dauerserie ist und darin auch schon eine schwule Dating-Vergangenheit hat (queer.de berichtete),



Die beiden Männer heirateten schließlich ein Jahr später in einer Sonderfolge anlässlich des 25. Geburtstags der Seifenoper. Im August 2020 nahmen sie dann das Pflegekind Julius auf. Für den zwölfjährigen Jungschauspieler Paul Eilert war seine neue Rolle aufregend, wie er damals in einem Interview erklärte: "Ich finde es sehr interessant, eine Familie mit zwei Vätern zu haben, weil es für mich etwas Neues ist und weil ich wissen wollte, wie es sich anfühlt, zwei Väter zu haben."

"Unter uns"-Doku über schwulen Kinderwunsch bei TVNOW

Bereits seit August letzten Jahres zeigt das RTL-Streamingportal TVNOW die Dokumentation "'Unter uns' trifft wahres Leben – wenn zwei Männer ein Kind wollen", in der über den Kinderwunsch von Schauspieler Lars Steinhöfel und dessen Partner Dominik berichtet wird (queer.de berichtete).



"Unter uns" läuft bereits seit 1994 bei RTL. Nach "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (ebenfalls RTL, seit Mai 1992) und "Marienhof" (Das Erste, Oktober 1992 bis Juni 2011) ist sie die drittälteste Daily Soap in der Geschichte des deutschen Fernsehens. (cw)