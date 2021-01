Luke Evans ist wieder zu haben

Heute, 15:36h, noch kein Kommentar

Hollywood-Schauspieler Luke Evans hat in einem Interview mit der Londoner Tageszeitung "The Times" bestätigt, dass er sich von seinem Freund Rafael Olarra getrennt habe und wieder Single sei. "Es ist, was es ist", so der 41-Jährige, der als Zeuge Jehovas in Wales aufgewachsen war, die Sekte aber im Alter von 16 Jahren verließ.



Einen Grund für die Trennung nannte Evans nicht. Der Schauspieler und sein Ex-Freund, der künstlerische Leiter für eine Luxus-Hotel-Kette im US-Bundesstaat Florida, waren seit Sommer 2019 ein Paar gewesen. Sie machten ihre Beziehung im Februar des Folgejahres publik.



Das Ex-Paar ist bislang nur einmal gemeinsam öffentlich auf einem Roten Teppich aufgetreten – bei der Premiere des Films "Frozen 2" im November 2019 in London. Damals war ihre Beziehung noch nicht öffentlich bekannt gewesen.



Fans hatten bereits seit Monaten über eine Trennung des Paares spekuliert, weil Evans im Oktober letzten Jahres gemeinsame Bilder mit Olarra in sozialen Netzwerken gelöscht hatte. Die beiden entfolgten sich zu dieser Zeit auch auf Instagram, allerdings machten sie dies ein paar Tage später wieder rückgängig. Evans veröffentlichte dann auch ein Bild, das die beiden beim Reiten an einem Strand zeigt. Dazu schrieb der Schauspieler: "Good Times". Auch dieses Foto ist zwischenzeitlich gelöscht worden.



Luke Evans (re.) und Rafael Olarra in besseren Zeiten (Bild: Instagram / Luke Evans)

Evans hatte aus seiner sexuellen Orientierung zu Beginn seiner Karriere kein Geheimnis gemacht. Bereits 2002 sagte er dem amerikanischen LGBTI-Nachrichtenmagazin "Advocate": "So bin ich halt, und wenn Leuten das nicht gefällt, dann brauchen sie mich nicht anzuheuern", so der damals 23-jährige Evans. "Was mich angeht, ist es keine große Sache. Man outet sich, das ist alles – Ende."



In den letzten Jahren wirkte Evans in vielen Blockbustern mit – etwa im sechsten, siebten und achten Teil von "Fast & Furious" oder den "Hobbit"-Filmen. Außerdem spielt er an der Seite von Daniel Brühl die Hauptrolle in der historischen Krimiserie "The Alienist – Die Einkreisung", die in Deutschland auf Netflix läuft. In der Realverfilmung von "Die Schöne und das Biest" aus dem Jahr 2017 stellte er die Figur Gaston als schwul dar – zumindest als Andeutung (queer.de berichtete). (cw)