Nina Queer sieht sich als Opfer der "Cancel-Culture"

Die SPD plakatierte 2016 bei der Abgeordnetenhauswahl Plakate mit Nina Queer, die damals als Toleranzbotschafterin für die Partei agierte (Bild: SPD)

Heute, 10:20h,

Nina Queer hat sich am Dienstagabend in einem längeren Facebook-Eintrag zu ihrer Ausladung von der Dschungelshow geäußert. Dabei wehrt sich die Wahlberlinerin weiterhin gegen den Vorwurf, eine Rassistin und Antisemitin zu sein.



Eigentlich sollte Queer eine von zwölf Kandidat*innen bei der Dschungelshow sein, die ab Freitagabend coronabedingt in Fernsehstudios in Hürth bei Köln gedreht wird. Allerdings wurde sie von RTL am Montag gefeuert, nachdem ein "Tagesspiegel"-Zitat aus dem letzten Jahr aufgetaucht war, in dem sie im selbst als "Hitler-Transe" bezeichnet hatte. So einer Person wolle man "keine Plattform in einer Unterhaltungssendung bieten", erklärte RTL (queer.de berichtete).

Neue Version der Entstehungsgeschichte des Hitler-Zitats

Queer behauptete in ihrem Eintrag nun, dass ihr das Zitat in den Mund gelegt worden sei: "Ich wurde dann vom Redakteur gefragt, ob es mich denn nicht stören würde, wenn ich als 'Hitler-Transe' dargestellt werde. Darauf habe ich geantwortet: 'dann bin ich eben die erste Hitler-Transe, dann nehme ich das so hin.'" Die Aussage sei "hart, aber klar satirisch" gewesen.



Nina Queers Facebook-Präsenz (Bild: facebook.de)

Die Dragqueen wehrte sich am Dienstag auch dagegen, mit Michael Wendler "in einen Topf geworfen" zu werden. "Das ist nicht nur unfair, sondern grob falsch", so Queer. Der Schlagersänger war in der neuen DSDS-Staffel Juror, wurde aber nach rechtsradikalen Äußerungen von RTL bei der Ausstrahlung der vor Monaten aufgezeichneten Folgen verpixelt. Grund war, dass er letzte Woche die Coronabeschränkungen mit der Formulierung "KZ Deutschland" kritisiert hatte.

Vorwurf der Cancel-Culture

Außerdem nannte Queer den Namen der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart, der in der Vergangenheit ebenfalls antisemitische Äußerungen vorgeworfen worden waren – unter anderem von Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragen der Bundesregierung. Konkret schrieb Queer: "Ich will mich nicht mit bekannten TV-Künstlern wie Lisa Eckhart vergleichen. Ich kann aber nicht anders, als mich auch als Betroffene der immer weiter um sich greifenden Cancel-Culture zu sehen."



Cancel-Culture ("Storno-Kultur") ist ein aus den USA stammendes Modewort, der insbesondere (aber nicht ausschließlich) von Rechtspopulist*innen verwendet wird. Der Begriff ist gleichbedeutend mit den veralteten Wort "Ächtung". Damit wird beklagt, dass eine unliebsame Person aus der öffentlichen Debatte ausgeschlossen werde und nicht mehr gehört werden könne. Laut Medienberichten sieht sich sogar der mächtigste Mann der Welt, US-Präsident Donald Trump, nach seinem Twitter-Verbot als Opfer dieser Praxis. Der Vorwurf Cancel-Culture wird laut Kritiker*innen häufig dazu missbraucht, berechtigte Kritik pauschal abzuwehren oder menschenfeindliche Äußerungen und Haltungen zu legitimieren.



In ihrem Facebook-Eintrag sprach Queer den Streit mit ihrer ehemaligen "Busenfreundin" Désirée Nick an. Queer hatte der Dschungelkönigin aus dem Jahr 2004 in den letzten Tagen vorgeworfen, RTL gegen sie aufgebracht zu haben. "Übel nehme ich folgendes: Eine Entertainerin, die sich ihre Prominenz mit harten und grenzwertigen Sprüchen erworben hat, dreht den Spieß hier um", so Queer. "Ich bin nicht die Witze-Polizei und alleine deshalb hoffe ich, dass die[,] deren falschen Applaus Desiree jetzt einsammelt, sich nicht irgendwann gegen sie wenden."



Ich bin RTL sehr dankbar, dass man mich als Kandidatin für die Dschungelshow verpflichtet hat. Jetzt hat man... Posted by Nina Queer on Tuesday, January 12, 2021 Facebook / Nina Queer

Nick machte sich unterdessen weiter über Queer lustig. Am Dienstagabend verspottete sie ihre frühere Freundin auf Facebook als "Wendler der Community".



Nina Queer eckte in den letzten Jahren wiederholt mit kontroversen Aussagen an. So wurde die damalige SPD-Toleranzbotschafterin bereits 2016 von der CDU wegen angeblich rassistischer Kommentare attackiert (queer.de berichtete). Ein Jahr später erhielt sie auch Kritik aus der SPD (queer.de berichtete). Auch an mehreren ihrer "Bild"-Kolumnen regte sich Kritik. (cw)