Brendan Fraser spielt 270 Kilo schweren Schwulen

Brendan Fraser ist bereits seit drei Jahrzehnten in Hollywood aktiv (Bild: E! Entertainment)

Heute, 13:24h,

Der kanadisch-amerikanische Schauspieler Brendan Fraser wird laut dem Branchenmagazin "Variety" in einem neuen Film einen fettleibigen schwulen Mann spielen. Der Film, bei dem Darron Aronofsky ("The Wrestler", "Black Swan") Regie führen soll, ist eine Adaption des hochgelobten Off-Broadwaystückes "The Whale" aus dem Jahr 2012. Autor des Stückes ist der offen schwule Dramatiker Samuel D. Hunter.



Das Stück handelt von einem 270 Kilogramm schweren Mann namens Charlie, der seine Zeit vor allem auf dem Sofa verbringt. Dann nimmt er wieder Kontakt mit seiner 17-jährigen Tochter auf. Das Verhältnis der beiden war abgebrochen, als Charlie seine Familie für seinen schwulen Freund verließ. Später starb dieser. Das führte dazu, dass Charlie vor Kummer eine Essstörung entwickelte.

Star aus "Die Mumie"

Frasers bekannteste Rolle ist die des Abenteurers Rick O'Connell in der actionreichen Filmtrilogie "Die Mumie" (1999 bis 2008). Er war auch Teil des hochkarätigen Ensembles im Film "L.A. Crash", der 2006 "Brokeback Mountain" überraschend den Oscar als bester Film des Jahres stibitzte (queer.de berichtete). Zuletzt war der 52-Jährige an der Seite von John Travolta und Morgan Freeman im Thriller "The Poison Rose – Dunkle Vergangenheit" und im Mafia-Film "Line of Descent" zu sehen. Privat war er von 1998 bis 2007 mit Schauspielerin Afton Smith ("Reality Bites – Voll das Leben", "Grüne Tomaten") verheiratet.



Fraser hatte 2018 für Schlagzeilen gesorgt, als er den früheren Chef der Hollywood Foreign Press beschuldigte, ihn 2003 im Beverly Hills Hotel sexuell belästigt zu haben. Er habe aus Angst um seinen Job so lange geschwiegen, dies habe ihn aber in die Depression getrieben, so Fraser. Der beschuldigte Philip Berk wies die Vorwürfe zurück. Rechtliche Konsequenzen gab es bislang nicht. Seit den Vorwürfen verschwand Fraser weitgehend von der Bildfläche. (cw)