Das Dschungelfieber steigt

Heute, 10:54h,

Tiny House statt Lagerfeuer: RTL strahlt ab Freitagabend um 22.15 Uhr die erste Folge von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" aus, die wegen der Corona-Krise in TV-Produktionshallen in Hürth bei Köln gefilmt wird. Unter den zwölf teilnehmenden Promis sind mit Lars Tönsfeuerborn und Sam Dylan zwei offen schwule Kandidaten dabei. Beide sind aus der ersten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming" bekannt.



Tönsfeuerborn, der auch einen schwulen Podcast betreibt, war der Sieger von "Prince Charming". Die Beziehung mit seinem TV-"Märchenprinzen" Nicolas Puschmann endete aber nach einem Jahr (queer.de berichtete).



Sam Dylan war dagegen freiwillig nach Folge vier aus "Prince Charming" ausgestiegen. Der jetzt 29-Jährige sorgte danach für Schlagzeilen, als er seine Beziehung mit dem früheren "Bachelorette"-Teilnehmer Rafi Racheck bekannt gab (queer.de berichtete). Vergangenes Jahr war er auch Kandidat der RTL-Zwei-Show "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand", bei der er am Ende den zweiten Platz belegte.



Dylan ist ein Nachrücker und darf einzig deshalb antreten, weil die ursprünglich vorgesehene Kandidatin Nina Queer im Vorfeld wegen umstrittener Äußerungen disqualifiziert wurde (queer.de berichtete). Die Dragqueen hatte sich als "Hitler-Transe" bezeichnet.

Christina Dimitriou ist stolz, nicht trans zu sein

Auch teilnehmen wird das 29-jährige Realitysternchen Christina Dimitriou ("Temptation Island", Ex on the Beach", "Couple Challenge"), die im Vorfeld der Show durch Transphobie aufgefallen war. Sie hatte Josi Melonie ("DSDS", "Take Me Out") wegen ihrer Geschlechtsidentität attackiert: Als die beiden sich kürzlich online zofften, schrieb Dimitriou laut "Bild" auf Instagram: "Habe vergessen, [dass] deine Hoden-Eier entfernt wurden." Melonie attackierte zurück: "Kann ja nicht jeder wie du schon von Geburt an eine Fotze sein." Daraufhin Dimitriou: "Ich bin stolz drauf eine Originale zu haben. Du Mitläufer/in". Melonie forderte daraufhin den Ausschluss Dimitrious aus der Dschungelshow. Später entschuldigte sich das cissexuelle Realitysternchen, jammerte aber gleichzeitig: "Ich feier diese Menschen sogar und ich finde es umso schlimmer, dass diese Person [Melonie] das gegen mich verwendet, nur weil ich ihr meine Meinung gesagt habe."



Weitere Teilnehmer*innen von "Ich bin ein Star" sind die Realitydarstellenden Frank Fussbroich ("Die Fussbroichs"), Lydia Kelovitz ("DSDS"), Zoe Saip ("Germany's Next Topmodel"), Oliver Sanne ("Der Bachelor") und Filip Pavlovic ("Die Bachelorette"). Außerdem tritt die 63-jährige Schauspielerin Bea Fiedler an, die in Komödien wie dem vierten bis sechsten Teil von "Eis am Stiel", "Graf Dracula (beißt jetzt) in Oberbayern" und "Sunshine Reggae auf Ibiza" mitspielte. Auch Influencer Mike Heiter, Society-Lady Djamila Rowe und Prinzessin Xenia von Sachsen wollen im Hürther Dschungel bleibende Eindrücke hinterlassen.



Das Konzept der Sendung ist etwas anders als in Australien: Die zwölf Kandidat*innen müssen für drei Tage auf engstem Raum in einem 18 Quadratmeter großen Mini-Häuschen zusammenleben. Intimsphäre ist dabei laut RTL Mangelware. Immerhin: Das Trocken-WC und die Fass-Dusche besitzen einen Vorhang. Die ersten Kandidatinnen oder Kandidaten sind bereits am Donnerstag eingezogen. Nach drei Tagen folgt die zweite Gruppe – und so weiter. Während der 72 Stunden bewältigen die Möchtegern-Australier*innen Prüfungen ("auch tierische", wie RTL betont). Ihr Essen bekommen die Teilnehmenden durch Schleusen.



Aber das muss doch nicht sein.

Wir beraten gerne rund um die Themen Ausbildung und Studium.

Schönen Freitag.



https://t.co/DhxsxbXEKJ https://t.co/6guod3KQLC Agentur für Arbeit Düsseldorf (@AA_Duesseldorf) January 15, 2021 Twitter / AA_Duesseldorf | Das Düsseldorfer Arbeitsamt stellt schon mal klar, dass es auch in schwierigen Zeiten Alternativen zum Dschungel gibt

Die Show soll wieder scharfzüngig und pointiert von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich präsentiert werden. Zudem wurde Dr. Bob extra von Australien eingeflogen. Der Sieger oder die Siegerin der diesjährigen Staffel erhält am Ende – neben 50.000 Euro – auch das "Goldene Ticket". Dieses berechtigt zur automatischen Teilnahme an der Dschungelshow 2022, die – wenn Corona es erlaubt – wieder vor der traditionellen Dschungel-Kulisse in Australien stattfinden soll.



Die 15-teilige Eventshow wird von RTL täglich gegen 22.15 Uhr ausgestrahlt. Im Anschluss ist sie auf dem Streamingportal TVNOW erhältlich. Die erste Sendung läuft am Freitagabend, das Finale findet am 29. Januar statt. (dk)