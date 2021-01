"Homo-Heilung" Thema in der ZDF-Primetime

Heute, 14:13h,

Die in München spielende Krimiserie "Die Chefin" beschäftigt sich in ihrer neuesten Episode mit "Homo-Heilern": In der 64. Folge, die den Titel "Heilung" trägt und am Freitagabend zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr im ZDF-Hauptprogramm und auf ORF 2 ausgestrahlt wird, fallen gleich zu Beginn drei Schüsse auf Dr. Joachim Schober (Hans B. Goetzfried). Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz (Katharina Böhm) muss daraufhin im Milieu von wohlhabenden Schwulenhasser*innen ermitteln. Auch Patienten bzw. der junge Schwule Leander (Ben Felipe), dessen Freund Mark nach einer "Konversionstherapie" Selbstmord beging, geraten unter Verdacht.



Hat Leander was mit dem Mord zu tun? (Bild: Screenshot ZDF)

In der gewohnt routiniert inszenierten Krimikost wird deutlich gemacht, dass "Homo-Heilung" gefährlich ist. Der empathische Kriminalhauptkommissar Maximilian Murnau (Christoph Schechinger) sagt dabei Sätze wie: "Es gibt dumme böse Menschen, die glauben, dass Schwulsein eine Krankheit ist. Und heilbar" oder "Konversionstherapie. Was kommt als Nächstes? Exorzismus? Steinigung?" Auch Kommissarin Lanz äußert ihre Ablehnung ("Du kannst dir nicht vorstellen, was für schreckliche Sachen die in diesen Therapien machen"). Zudem weisen die Figuren darauf hin, dass in Deutschland vergangenes Jahr ein Teilverbot der "Homo-Heilung" verhängt wurde (queer.de berichtete).

Darstellung internalisierter Homophobie

Zeitgleich wird die internalisierte Homophobie von Menschen, die sich einer "Konversionstherapie" unterziehen, aufgezeigt. Der junge Anton Kuhlmann (Jakob Schmidt), der Zeuge des Mordes an dem homophoben Arzt geworden ist, sagt in einem Verhör etwa: "Wenn ich Männer Händchen halten sehe, dann muss ich kotzen."



Die Chefin Vera Lanz mit ihren Helfern Paul Böhmer (li.) und Maximilian Murnau (Bild: ZDF)

Die knapp einstündige Episode ist bereits vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek erhältlich. Sie kann ein Jahr lang – bis zum 16. Januar 2022 – kostenlos und werbefrei abgerufen werden.



"Die Chefin" läuft bereits seit 2012 im ZDF-Abendprogramm. Derzeit ist die elfte Staffel zu sehen. Erst vor wenigen Wochen hatte eine andere ZDF-Krimiserie, "SOKO Leipzig", ebenfalls das Thema "Konversionstherapien" behandelt. (dk)