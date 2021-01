LSU setzt Hoffnungen auf Laschet

In der Stichwahl setzte sich Laschet knapp mit 53 Prozent der Delegiertenstimmen gegen Friedrich Merz durch (Bild: Screenshot Phoenix)

Die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) sehen eine gute Perspektive für die Zusammenarbeit mit dem am Samstag neu gewählten CDU-Parteichef Armin Laschet. Der NRW-Ministerpräsident hatte sich beim christdemokratischen Online-Parteitag in einer Kampfabstimmung gegen Norbert Röttgen und Friedrich Merz als neuer Parteichef durchgesetzt. Die LSU hatte im Vorfeld keine Wahlempfehlung für einen der Kandidaten abgegeben.



Der LSU-Bundesvorsitzende Alexander Vogt begrüßte, dass alle drei Kandidaten mit dem LGBTI-Verband der Partei kooperiert und Fragebögen von LSU-Mitgliedern beantwortet hätten. "Es gab Zeiten, da war das gar nicht so selbstverständlich", so Vogt, der die LSU seit 2010 anführt. "LSBTIQ-Inhalte sind ohne Wenn und Aber auf dem Schirm der Partei. Nicht immer gänzlich in unserem Sinne, aber sie werden diskutiert und lösungsorientiert angegangen."



Zum Sieger erklärte der LSU-Chef: "Unser neuer Parteivorsitzender Armin Laschet hat auf unsere Frage hin zudem zugesagt, die Annahme des Beschlusses zur Anerkennung der LSU als Parteiorganisation zu unterstützen und bis dahin weiterhin dafür zu werben." Sollte dies beim nächsten Parteitag durchgesetzt werden, würde die Rolle der LSU innerhalb der CDU gestärkt. Vogt versprach weiter: "Wir werden jedenfalls weiter unsere Arbeit machen und Stachel im Fleisch der Partei sein, wenn es um LSBTIQ-Themen geht."

Vogt: LGBTIQ-Gleichstellung kein Kernthema der CDU

Vogt äußerte auch Verständnis dafür, wenn LSU-Anhänger*innen einen Kandidaten unterstützten, der offen LGBTI-feindlich auftrat: "Sprachen aus LSBTIQ-Sicht Argumente gegen den einen Kandidaten, sprachen aus staatsbürgerlicher, wirtschaftlicher, außenpolitischer etc. Sicht vielleicht Argumente für ihn", so Vogt. Er räumte offen ein, dass "die Gleichstellung von LSBTIQ nie ein Kernthema der Union gewesen" sei. Hintergrund ist, dass alle drei Kandidaten in der Vergangenheit politisch Stimmung gegen LGBTI gemacht hatten (queer.de berichtete).



Vogt lobte die scheidende Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer dafür, dass sie "hier und da Fortschritte in der Sache erzielt" habe – als Beispiel nannte er, dass sie als Verteidigungsministerin die Rehabilitierung und Entschädigung queerer Soldat*innen durchs Kabinett brachte (queer.de berichtete). Er könne aber auch nachvollziehen, dass die "ein oder andere öffentliche und bisweilen auch unglückliche Äußerung von ihr" auf Unverständnis gestoßen sei. Kramp-Karrenbauer war mehrfach für LGBTI-feindliche Aussagen kritisiert worden: 2015 verglich sie etwa gleichgeschlechtliche Eheschließungen mit Polygamie und Inzest, 2019 machte sie sich als Parteichefin über intersexuelle Menschen lustig. Für beide Aussagen hat sich die 58-Jährige bis heute nicht entschuldigt.



In der LGBTI-Community war die Vorsitzendenwahl eher eine Randnotiz. Manche Aktivist*innen gratulierten dem neuen Chef in sozialen Medien mit wenig Enthusiasmus. Der CSD in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf erklärte etwa auf Facebook: "Armin Laschet punktete mit einer auf Konsens ausgerichteten Rede, Friedrich Merz präsentierte sich überraschend schwach – und versagte komplett beim Thema Gleichstellung. Was auch immer uns die Zukunft bringen wird – Herzliche Glückwünsche von dieser Stelle aus an unseren Ministerpräsidenten Armin Laschet !" (dk)