Haus von Pornodarsteller aus Hass abgefackelt?

Matthew Camp hat sein gesamtes Hab und Gut bei dem Brand verloren

Heute, 13:11h,

Sexarbeiter und Pornodarsteller Matthew Camp hat am Montag mitgeteilt, dass sein Haus in Poughkeepsie bei New York City vergangenen Donnerstag mitten in der Nacht durch Fremdeinwirkung abgebrannt ist. "Ein Brandstifter hat Benzin auf die Veranda meines Heims gegossen und es in einem offensichtlichen Hassverbrechen angezündet", schrieb der 36-Jährige, der auch den New Yorker LGBTI-Bekleidungsladen "Daddy Couture" betreibt. Zum Zeitpunkt der Tat habe er gerade im Haus geschlafen. Er habe rechtzeitig fliehen können und sei unverletzt geblieben, durch den Brand habe er aber seinen gesamten Besitz verloren.



Camp erklärte, seine sexuelle Orientierung sei offenbar Grund für die Attacke gewesen. "Teilt die Geschichte, weil queere Menschen noch immer in aller Welt attackiert werden", schrieb er auf Instagram. Der Darsteller veröffentlichte auch ein Video aus einer Überwachungskamera, das eine Person in einem Kapuzenpullover zeigt, die mit einem Benzinkanister auf die Veranda kommt und dann eine Flüssigkeit vergießt.

Bereits mehr als 74.000 Dollar Spenden eingegangen

Von der Community hat Camp bereits viel Unterstützung erhalten. Über eine am Montag eilig eingerichtete Spendenseite sind bereits über 74.000 US-Dollar (61.000 Euro) eingegangen. Mehr als 17.000 Menschen haben Camp binnen 24 Stunden eine Online-Spende zukommen lassen – die meisten gaben zwischen zehn und 20 Dollar.



Die Polizei von Poughkeepsie bestätigte bereits kurz nach dem Löschen des Feuers, dass es sich um Brandstiftung gehandelt habe. Sie bittet nun um Hilfe aus der Öffentlichkeit, um den Täter zu identifizieren.



Religiöser Hass als Grund für Brandstiftung?

Die Brandstiftung könnte auch religiöse Hintergründe haben: Das 1900 erbaute Haus hatte nämlich bis vor einem Jahr einem Mitglied der 1966 in San Francisco gegründeten "Church of Satan" gehört. "Leider gibt viele 'Gläubige', die intolerant und ignorant sind, wenn es um andere Glaubensgrundsätze geht", erklärte "Church of Satan"-Hohepriester Peter H. Gilmore gegenüber der Lokalzeitung "Poughkeepsie Journal". In der Öffentlichkeit hatte das Haus wegen vieler "Church of Satan"-Veranstaltungen den Spitznamen "Halloween House".



Bei der "Church of Satan" handelt es sich trotz des Namens nicht um einen Club von Teufelsanbeter*innen, sondern um eine atheistische Glaubensgemeinschaft. Anders als die meisten christlichen Kirchen hatte die "Church of Satan" nie ein Problem mit der Akzeptanz von queeren Menschen.



Camp, der auf Instagram mehr als 650.000 Fans hat, gilt als einer der Pioniere des Webdienstes "OnlyFans", bei dem jede Person Foto- oder Videoinhalte oder Livestreaming gegen Bezahlung anbieten kann. Insbesondere Pornodarsteller*innen nutzten diesen Dienst, um damit von traditionellen Pornolabels unabhängig arbeiten zu können. (cw)