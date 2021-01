Queeres Netzwerk Niedersachsen sucht Verwaltungskraft (als Elternzeitvertretung)

Heute, 15:01h, noch kein Kommentar

Das Queere Netzwerk Niedersachsen e.V. ist der Landesverband der queeren Gruppen, Vereine und Initiativen in Niedersachsen. Wir unterstützen und vernetzen unsere Mitglieder, vertreten deren Interessen auf Landesebene und koordinieren die Weiterleitung der Fördermittel des Landes Niedersachsen.



Zum 01.04.2021 oder später suchen wir eine engagierte Person als



Verwaltungskraft (als Elternzeitvertretung)



Aufgabenspektrum:



• Büroverwaltung und Führung des Backoffice

Bearbeitung der Korrespondenz, Digitale und analoge Organisation des Aktensystems, Allgemeine Unterstützung der Geschäftsführung



• Vorbereitende Buchhaltung

Prüfung und Überweisung von Eingangsrechnungen, Erstellung von Ausgangsrechnungen, Vorkontierung, Zusammenarbeit mit der Buchhaltung



• Personalverwaltung

Dokumentation von Zeiten und Tagen, Führung der Personalakten, Kontakt mit der Personalbuchhaltung



• Verwaltung der Projektförderungen

Vorprüfung der Förderanträge und Nachweise, Organisation des Antragssystems, Zahlenmäßige Verwaltung der Projektförderungen



• Verwaltung des Zuwendungswesens

Vorbereitung der Zuwendungsanträge und Nachweise, Verwaltung der Mittelabrufe



Gewünschtes Profil:



• Abgeschlossene Berufsausbildung oder abgeschlossenes Studium

• Strukturiertes, selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten

• Erfahrung in der Vereinsarbeit wünschenswert



Wir bieten:



• Beschäftigung in Teilzeit 40% (16 Std/Woche),

• ggf. Erhöhung auf 50% (20 Std/Woche) möglich

• Gehalt nach Abschluss in Anlehnung TV-L bis zur Entgeltgruppe E9

• Ein motiviertes Team und dynamisches Verbandsumfeld

• Flexible Arbeitszeiten in der QNN Geschäftsstelle in Hannover



Die Besetzung der Stelle erfolgt zunächst befristet bis 31.12.2021 mit Option auf Verlängerung auf voraussichtlich zwei Jahre und vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch das Land Niedersachsen.



Bitte senden Sie ihre Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Beschäftigungsbeginn bis zum 28.02.2021 per Mail an .