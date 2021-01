Miley Cyrus: "Jeder weiß, dass Titten schöner sind als Eier"

Miley Cyrus in ihrem Musikvideo zum internationalen Hit "Midnight Sky"

Heute, 13:41h,

Sängerin Miley Cyrus hat im Podcast "Call Her Daddy" verraten, dass sie gegenwärtig mehr Interesse an Frauen als an Männern habe. "Mädchen sind einfach viel heißer", erklärte die 28-Jährige. Zwar seien "dicks" (Schwänze) Vorlagen für "wundervolle Skulpturen". "Aber sonst bin ich nicht daran interessiert. Ich mag Schwänze als Kunstobjekte. Ich liebe die Form. Ich denke, dass sieht sehr gut auf dem Tisch aus." Daraufhin erklärte sie nüchtern: "Jeder weiß, dass Titten schöner sind als Eier."



Cyrus erklärte ausdrücklich, dass sie gleichgeschlechtliche Beziehungen bevorzuge, weil sie nicht den gesellschaftlichen Druck spüre. In der Vergangenheit habe sie etwa bei ihren Rendezvous immer selbst bezahlt, was traditionell die Rolle des Mannes sei. "Wenn ich mit Frauen ausgegangen bin, hat die Rolle für mich besser gepasst", so Cyrus. Dabei habe sie nichts gegen eine starke Frau: "Ich finde es total gut, mit einer Ober-Bitch zusammenzusein, die erfolgreich ist, erfolgreicher als ich. Das ist auch cool."



Derzeit ist Cyrus Single. Sie verriet in dem Gespräch, dass sie viel Zeit mit "FaceTime-Sex" verbringe. Dies sei der "sicherste Sex" in Zeiten einer Pandemie.

Direktlink | Miley Cyrus singt den Siebzigerjahreklassiker "Heart of Glass" von Blondie

Miley Cyrus outete sich 2016 als pansexuell (queer.de berichtete). Sie begann ihre Karriere als Teenagerin in der 101-teiligen Disney-Serie "Hannah Montana". Später änderte sie als Sängerin ihr Image – mit Videos, die viel Wert auf Sex-Appeal legten, oder indem sie beispielsweise einen Joint bei einer MTV-Preisverleihung ansteckte. Sie ist die Tochter des in den USA sehr populären Countrymusikers Billy Ray Cyrus, der es zuletzt mit "Old Town Road", das er gemeinsam mit dem offen schwulen Rapper Lil Nas X aufgenommen hatte, einen weltweiten Superhit landete (queer.de berichtete).



Von Dezember 2018 bis Januar 2020 war Cyrus mit dem australischen Schauspieler Liam Hemsworth ("Die Tribute von Panem") verheiratet. Zu den Personen, mit denen sie in der Vergangenheit ausging, gehören Sänger Nick Jonas, der Gouverneurssohn Patrick Schwarzenegger und das irisch-neuseeländische Model Stella Maxwell. (cw)