Ungarn: Regierung zwingt Verlag, vor LGBTI-Inhalten zu warnen

Heute, 15:03h,



Die ungarische Regierung stilisiert ein Märchenbuch, das zur Toleranz aufruft, zu einer Gefahr fürs Land hoch (Bild: Labrisz Leszbikus Egyesület)

Die ungarische Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán geht immer rigoroser gegen LGBTI vor. Wie lokale Medien berichten, hat die Verbraucherschutzbehörde eine Anordnung an die queere Organisation Labrisz Leszbikus Egyesület (Lesbenvereinigung Labrys) geschickt, wonach ein von ihr verlegtes Kinderbuch mit einem Warnhinweis versehen werden muss. Grund sei, dass im bunt bebilderten Buch "Meseország mindenkié" (Märchenland für alle) Verhaltensweisen gezeigt würden, "die mit traditionellen Geschlechterrollen nicht vereinbar sind". Laut der Regierung sei der Schritt notwendig, um Konsument*innen zu schützen.



Das Anthologie-Buch enthält mehrere Geschichten, deren Ziel es ist, Kindern Vorurteile vor dem "Fremden" zu nehmen. So handelt eine Story von einer Hirschkuh, die ihren Wunsch erfüllt bekommt, ein Bock zu werden. Außerdem gibt es ein Gedicht über einen Prinzen, der einen anderen Prinzen heiratet. Weitere Geschichten handeln von anderen Minderheiten, etwa Roma oder behinderte Menschen. Zudem wird von Schneewittchen erzählt, die jetzt "Blätterbraun" heißt und eine dunkle Hautfarbe hat.



Das Buch hatte kurz nach seiner Veröffentlichung letzten Herbst für Schlagzeilen gesorgt, als es eine rechtsextreme Parlamentsabgeordnete als "Homo-Propaganda" bezeichnete und öffentlich mit einem Aktenvernichter schredderte. Für diese brachiale Aktion zeigte Ministerpräsident Orbán Verständnis (queer.de berichtete).



Auch Coca-Cola als zu LGBTI-freundlich bestraft

Bereits in der Vergangenheit hatten die vom autoritär regierenden Ministerpräsident kontrollierten Behörden versucht, LGBTI-Inhalte aus der Öffentlichkeit zu verbannen. 2019 wurde etwa der Brause-Konzern Coca-Cola mit einer Geldstrafe belegt, weil er in Werbepostern auch homosexuelle Paare zeigte (queer.de berichtete).



Erst vergangenen Monat beschloss das Einkammernparlament in Budapest weitere LGBTI-feindliche Initiativen (queer.de berichtete). So hat etwa die Nicht-Anerkennung von trans Menschen Verfassungsrang erhalten. (dk)