Amazon Prime zensiert schwules Gefängnisdrama

Heute, 03:13h, noch kein Kommentar

Nach Großbritannien hat Amazon Prime nun auch in Deutschland das schwule Gefängnisdrama "Der Prinz" aus dem Programm geschmissen. Das teilte der deutsche Verleih Salzgeber am Donnerstag in seinem Newsletter mit. Im Vereinigten Königreich hatte der Streamingdienst die Maßnahme gegenüber Peccadillo Pictures mit "sexuell expliziten" und "gewalttätigen" Inhalten begründet.



Der 2019 veröffentlichte Film von Sebastián Muñoz erzählt von einer schwulen Beziehung und brutalen Machtkämpfen im Gefängnis (queer.de rezensierte). Ein älterer Insasse, genannt "Der Hengst", macht den jungen, hübschen Mörder Jaime zu seinem Schützling, erwartet dafür aber Loyalität und sexuelle Unterordnung. "Der Prinz" spielt in Chile kurz vor dem Amtsantritt Salvador Allendes und basiert auf Mario Cruz' lange verschollenem Roman, der parallel zum Film erstmals in deutscher Übersetzung erschien (queer.de rezensierte).

Salzgeber verweist auf "Freigabe durch die deutsche FSK"

"Offenbar verstößt der Film, der bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Queeren Löwen ausgezeichnet wurde, gegen irgendwelche hausinternen Richtlinien", wunderte sich Salzgeber im Newsletter. Die Zensur durch Amazon Prime trotz "natürlich vorhandener Freigabe durch die deutsche FSK" kann man in der Berliner Prinzessinnenstraße nicht nachvollziehen.



"Wir können nicht leugnen, dass 'Der Prinz' einige brisante und plakative Szenen enthält, aber das ist es, was den Film ausmacht", erklärte Tom Abell vom britischen Verleih Peccadillo im vergangenen Monat gegenüber dem Magazin "Deadline". "Aber er enthält sicherlich nichts, was in einem Gefängnisdrama noch nie zuvor gezeigt wurde und verblasst sogar im Vergleich zu Szenen in vielen eigenen Produktionen von Amazon. Wir sind etwas ratlos, um die Situation zu erklären."

Auf anderen Plattformen ist "Der Prinz" weiterhin zu sehen. Zum Glück sei "der Anblick eines männlichen Geschlechtsteils nicht für alle ein Weltuntergang", heißt es dazu im Salzgeber-Newsletter. So kann der "Der Prinz" weiterhin unzensiert im Salzgeber Club gestreamt werden und ist zudem als DVD im Handel erhältlich – absurderweise selbst bei amazon.de. (mize)