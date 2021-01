Die mutigen Schwulen der Siebzigerjahre

Von Phil Hollister

Im vergangenen Jahr suchte ich im Rahmen eines Projekts für Bruno's Zeitzeugen aus den Siebzigerjahren. Mit Bernd Gaiser, dem Mitorganisator des ersten Christopher Street Days in Berlin, produzierte ich damals mehrere interessante Videos, von denen ich einige später noch in meinem Vlog zeigen werde.



Über Bernd lernte ich Wilfried Laule kennen, der damals mit einer Super-8-Kamera viele Momente der Schwulenbewegung und Aktionen der Homosexuellen Aktion Westberlin (HAW) festgehalten hat. Mit Wilfried traf ich mich im Sommer 2020 in einem Café in Berlin-Kreuzberg, und ich bekam von ihm einige Videos.



Wir alle können ihm dafür so dankbar sein, denn die Aufnahmen sind wirklich toll. Ich hatte zwischenzeitlich wirklich eine Gänsehaut! Es ist unglaublich, wie sich unsere Welt innerhalb einer Generation sowohl vom Style als auch vom sozialen Bewusstsein her geändert hat.



Den Älteren von uns wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Ich hoffe aber auch, dass sich die Jüngeren diese Videoszenen mit Interesse anschauen. Ohne diese Aktivisten aus den Siebzigern wären wir nicht dort, wo wir heute sind. Die Rubrik #GayHistory in meinem Vlog soll ihre Verdienste zeigen und für kommende Generationen für immer in Erinnerung halten.

Praunheim-Film führte zur Gründung der HAW

Hier noch kurz einige Facts zur Homosexuellen Aktion Westberlin: Die HAW gründete sich am 15. August 1971 nach der Aufführung von Rosa von Praunheims Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" bei den Berliner Filmfestspielen. Zu den ca. 40 (ausschließlich männlichen) Gründungsmitgliedern zählten überwiegend Studierende, die sich der sozialistischen Linken zugehörig fühlten.



Ein Schwerpunkt der Aktivitäten der HAW war der Kampf für die ersatzlose Streichung des § 175. Von 1973 und 1975 organisierte die HAW ein jährliches Pfingsttreffen, zu dem schwule Gruppen aus anderen Städten eingeladen waren und bei dem mit Informationsständen und Demonstrationen für die Ziele der HAW geworben wurde.