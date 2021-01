Jury gegen diskriminierende Werbung nimmt Arbeit auf

Infostand der Schwulenberatung auf dem Berliner Stadtfest (Bild: Schwulenberatung Berlin)

Heute, 05:52h, noch kein Kommentar

In Berlin hat die Jury gegen diskriminierende und sexistische Werbung ihre Arbeit aufgenommen. Das teilte die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung am Freitag mit.



Der Senat hatte im vergangenen Jahr das Rahmenkonzept gegen diskriminierende und sexistische Werbung beschlossen. Eine Schlüsselrolle wird dabei der Jury zukommen, die mit Expert*innen der Antidiskriminierungsarbeit aus verschiedenen Handlungsfeldern besetzt. Mitglied ist u.a. Leo Yannick Wild vom Antidiskriminierungsprojekt StandUp der Schwulenberatung Berlin.

- Werbung -

"Berlin soll ein einladender und sicherer Ort für alle sein"

"Berlin ist eine bunte, vielfältige und lebendige internationale Stadt. Genau diese Vielfalt verpflichtet uns, gegen jede Art von Diskriminierung vorzugehen", erklärte Antidiskriminierungs-Senator Dirk Behrendt (Grüne) zur konstituierenden Sitzung der Jury. "Berlin soll ein einladender und sicherer Ort für alle sein. Daher ist das Thema Werbung für die Anti-Diskriminierungsarbeit des Berliner Senats von großer Bedeutung."



Die Jury soll in einem ersten Schritt einen Kriterienkatalog für sexistische und diskriminierende Werbung entwickeln. Sie arbeitet ehrenamtlich. Bürger*innen werden sich an die Jury wenden können, wenn sie sich von Werbung diskriminiert fühlen. Die Jury berät dann darüber, wie weit es sich um sexistische und diskriminierende Werbung handelt und in welcher Form interveniert werden kann. Für landeseigene Werbeflächen gibt es in Berlin bereits eine entsprechende Verbotsklausel. (cw/pm)

Die Mitglieder der Jury



Wolf Dermann, ArbeiterKind.de

Dörte Elß, Vorstand der Verbraucherschutzzentrale Berlin

Prof. Dr. Gökce Yurdakul, HU Berlin, Professur für Diversity and Social Conflict, Mitglied im Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien

Dr. Gabriele Kämper, SenGPG, Leiterin Geschäftsstelle Gleichstellung

Sarah Klemm, dissens e.V., Institut für Bildung und Forschung, kritische Jungen*, Männer* und Männlichkeitsforschung

Petra Koch-Knöbel, Bezirksamt FH-KB, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Leiterin der Geschäftsstelle der bezirklichen Jury gegen sexistische und frauenfeindliche Werbung, Vertreterin der LAG Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Bezirke

Iris Rajanayagam, xartsplitta e.V., Projektmitarbeiterin "Passkontrolle", Alice Salomon Hochschule

Judyta Smykowski, Projekt leidmedien/Sozialhelden e.V.

Leo Yannick Wild, Schwulenberatung Berlin, Antidiskriminierungsprojekt StandUp