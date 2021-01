Bill Kaulitz: "Ich war in meinen besten Freund verliebt"

Heute, 13:48h,

Seit über 15 Jahren wird darüber spekuliert, ob Bill Kaulitz nun schwul ist oder vielleicht bi, pan oder gar hetero. Der Tokio-Hotel-Leadsänger selbst hat mit den Homo-Gerüchten immer wieder kokettiert, mit ihnen gespielt, aber nie eine klare öffentliche Aussage zu seiner sexuellen Orientierung gemacht. Auch nicht in seiner Autobiografie "Career Suicide: Meine ersten dreißig Jahre", die am 1. Februar im Ullstein Verlag erscheint und der Presse bereits vorliegt.



Umso überraschender ist ein am Freitagabend veröffentlichtes "Spiegel"-Interview (Bezahlartikel), in dem Kaulitz erstmals etwas konkreter wird und von einer Dreierbeziehung mit einem Mann und einer Frau berichtet. "Ich hatte aufregende Erfahrungen mit Mädchen", erzählt der Sänger. "Ich habe aber auch mal mit meinem besten Freund und seiner Freundin in einer Dreiecksbeziehung gesteckt, weil ich auf einmal in ihn verliebt war und er in mich."

Keine Einordnung in eine Schublade



Kaulitz' Memoiren mit dem Titel "Career Suicide" erscheinen am 1. Februar 2021

Eine Einordnung seiner sexuellen Orientierung liefert der 31-Jährige im "Spiegel"-Interview weiterhin nicht. Zu den Dauer-Spekulationen meint er nur: "Es war für die Leute immer extrem wichtig, mich einzusortieren. Vielleicht aus ihrer eigenen Unsicherheit heraus. Es ist bis heute meist eine der ersten Fragen, die mir gestellt werden".



Kaulitz lässt deshalb Genervtheit durchblicken: "Man denkt, die Gesellschaft ist so weit gekommen, alle sind unglaublich offen, es spielt keine Rolle, wen man liebt, wie man liebt. Aber mir begegnet das ständig. Auch meine Bandkollegen werden oft gefragt: Sag mal, auf was steht Bill eigentlich, Männer oder Frauen?"



Dennoch sei er "sehr stolz", zu einem Vorbild für queere Menschen, insbesondere junge, geworden zu sein, sagt Kaulitz, der in der Jury der ProSieben-Show "Queen of Drags" saß, auf eine entsprechende Frage der "Spiegel"-Journalisten. "Hätte man mich früher darauf angesprochen, wäre ich zusammengezuckt und hätte gefragt: Oh Gott, was heißt das jetzt für mich?"

Kaulitz wurde von Mitschülern gemobbt

Im Interview berichtet Bill Kaulitz auch, dass er und sein Bruder als Jugendliche in der sachsen-anhaltinischen Provinz wegen ihres Andersseins gemobbt worden seien. "Die Fahrten im Schulbus fühlten sich an wie Krieg, wir wurden mit Stullen beworfen", erinnert sich der Sänger. "Einmal im Freibad, da war ich zwölf oder noch jünger, zogen mich sechs Jungs in die Duschen. Sie stellten das Wasser an, drückten meinen Hals zu, hielten meinen Kopf unter den Strahl, einer griff mir zwischen die Beine, quetschte meine Hoden, und sie beschimpften mich: 'Solche wie dich woll'n wa hier nicht haben, du Tunte!'" (cw)