Bauer verschmäht, Frau gefunden

Heute, 05:10h,

Und da sage noch mal jemand, man könne im Reality-TV nicht die wahre Liebe finden… Fahrlehrerin Bianca und Hundelehrerin Irene, die im vergangenen Jahr als Kandidatinnen an der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau International" teilnahmen, verschmähten in der Doku-Soap zwar den veganen Gnadenhof-Betreiber Emanuel aus der Steiermark, fanden sich aber nun selbst.



Gefunkt habe es erst nach der Show, erzählen die ehemaligen "Hofdamen" im Interview mit RTL. Am Set hatten Bianca und Irene ihre Handynummern ausgetauscht, um in Kontakt zu bleiben. Sie trafen sich – und seit September 2020 sind sie zusammen.

Die erste lesbische Beziehung



Bauer Emanuel hatte bei Bianca und Irene keine Chance (Bild: TVNOW)

Für beide ist es die erste Beziehung mit einer Frau. "Ich habe gefühlt, dass ich mich zu ihr hingezogen fühlte, aber ich konnte das zuerst nicht richtig einordnen", erklärte Bianca im RTL-Interview. Auch Irene war zunächst über ihre Gefühle verwirrt: "Man hat einfach eine Hemmung, auch wegen der Gesellschaft." Aber, so stellte sie fest: "Man liebt den Menschen, der in dieser Hülle steckt, die inneren Werte, die Seele." Freund*innen und Familie hätten zwar erstaunt reagiert, mit der neuen Partnerin aber kein Problem.



Über ihre Teilnahme an "Bauer sucht Frau International" meinte Bianca Gespräch mit RTL: "Das ist das Beste, was mir passieren konnte." In Kürze wolle sie aus dem Rheinland zu Irene nach Bayern ziehen, um die derzeitige Pendelei zu beenden und als Paar so richtig in eine gemeinsame Zukunft durchstarten zu können.



Der österreichische Bauer Emanuel, den die beiden Frauen in der Doku-Soap verschmähten, wünschte Irene und Bianca viel Glück. "Es ist wunderbar, wenn sich zwei Menschen finden. Egal, über welche Wege", erklärte der Immer-noch-Single gegenüber RTL. "Ich gönne es ihnen von Herzen."

Mehrfach schwule und lesbische Landwirt*innen in der Show

Die auf einem britischen TV-Format beruhende Show "Bauer sucht Frau" läuft bereits seit 2005 bei RTL. Moderatorin ist Inka Bause. Seit 2019 strahlt der Sender zusätzlich den Spin-off "Bauer sucht Frau International" aus, bei der sich hiesige Frauen für deutschsprachige Landwirte aus dem Ausland bewerben können.



Bereits mehrfach suchten homosexuelle Landwirt*innen bei "Bauer sucht Frau" nach einer neuen Liebe. 2011 trat mit dem "fleißigen Pferdewirt" Philipp erstmals ein schwuler Bauer in der Show auf (queer.de berichtete). Am Ende trennte er sich aber von seinem in der Show ausgewählten Partner (queer.de berichtete).



Im Jahr darauf versuchte Bause, den schwulen Denny zu verkuppeln (queer.de berichtete). In der Staffel des Jahres 2013 sollte neben einem schwulen Kandidaten auch die lesbische Bäuerin Lena eine Freundin finden (queer.de berichtete). Die laut RTL "patente Jungbäuerin" verkündete knapp ein Jahr später aber ebenfalls die Trennung von ihrer TV-Freundin (queer.de berichtete). 2016 sollte ein schwuler Bauer auftreten, der aber am Ende aus nicht genannten Gründen herausgeschnitten wurde (queer.de berichtete). (cw)