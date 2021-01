"Bild" schreibt über eine "verhängnisvolle Affäre im Schwulen-Milieu"

Die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands wird immer wieder für fragwürdige Berichte kritisiert

Heute, 14:52h,

Zu Update springen: "Bild" löscht "Schwulen-Milieu" (15.20 Uhr)



"Es war eine verhängnisvolle Affäre im Schwulen-Milieu, die für Student Gabriel V (†35) mit einem grausigen Tod und für seinen Killer Husam A. (33) jetzt in einem Mord-Prozess endet!" Mit diesen Worten leitete die "Bild"-Zeitung einen Artikel über den bevorstehenden Mordprozess gegen einen Angeklagten in Mannheim ein, der am 4. Februar beginnen soll. Das Boulevardblatt verwendet dabei mit "Schwulen-Milieu" erneut eine Phrase, die laut LGBTI-Aktivist*innen Homosexuelle "pauschal verunglimpft".



In dem vorliegenden Fall wird ein 33-jähriger wohnungsloser Iraker beschuldigt, im vergangenen Jahr einen 35-jährigen schwulen Studenten in seinem Einzimmer-Apartment im Mannheimer Stadtbezirk Neckarstadt-West brutal erschlagen zu haben (queer.de berichtete). Die beiden hatten sich zuvor in einem Cruisinggebiet im Schlosspark kennengelernt.



Artikel auf bild.de (Fotos von queer.de geschwärzt)

"Dieser Terminus ist sprachlicher Unsinn"

Seit Jahren appelliert der Bund Lesbischer & Schwuler JournalistInnen (BLSJ) an Verlage in Deutschland, Begriffe wie "Homo-Milieu", "Homosexuellen-Milieu" oder "Schwulen-Milieu" in den Ruhestand zu versetzen. In seinem Ratgeber "Schöner schreiben über Lesben und Schwule" (PDF) erklärte der Verband bereits 2013 über das "Homosexuellen-Milieu": "Dieser Terminus ist sprachlicher Unsinn. Was oder wo soll dieses Milieu denn sein: die Stadt Köln, der Eurovision Song Contest oder gar das Amtszimmer einer lesbischen Politikerin? Solche Phrasen verunglimpfen Homosexuelle kollektiv, ganz so, als wären Lesben und Schwule wie Kriminelle in einer Art Rotlichtviertel organisiert. Kaum jemand würde über eine 'Gewalttat im Lehrermilieu' oder einen 'Doppelmord im Hetero-Milieu' berichten."



Die Aktivist*innen empfehlen in dem bereits acht Jahre alten Ratgeber für Journalist*innen, wie man es besser machen kann: Statt über einen "Mann aus dem Homosexuellen-Milieu" sollte schlicht über "einen Schwulen" berichtet werden, so die Forderung des BLSJ.



Die veraltete Terminologie ist nicht nur bei der "Bild"-Zeitung lebendig: Letztes Jahr schrieb sogar das altehrwürdige ZDF vom "Homo-Milieu" (queer.de berichtete). Auch der "Kölner Stadtanzeiger" hatte das Wort "Schwulenmilieu" 2019 verwendet (queer.de berichtete). (dk)



Update 15.20 Uhr: "Bild" löscht "Schwulen-Milieu"



Am Montagnachmittag ist der Artikel von bild.de nachträglich verändert worden – und das "Schwulen-Milieu" ist verschwunden. Der Einführungssatz lautet jetzt: "Es war eine verhängnisvolle Affäre, die für Student Gabriel V (†35) mit einem grausigen Tod und für seinen Killer Husam A. (33) jetzt in einem Mord-Prozess endet!"