Lage von LGBTIA in der Corona-Krise: Charité ruft zur Teilnahme an Online-Umfrage auf

Heute, 14:25h,

Wie gut manövrieren die Menschen in Deutschland seelisch durch die Corona-Krise? Dies will die Berliner Universitätsklinik Charité mit einer Online-Befragung herausfinden, die unter soscisurvey.de/coronaleben2/ zu erreichen ist. Die Beantwortung des Fragenkatalogs dauert zirka fünf bis zehn Minuten. Dabei wird unter anderem die Lebenszufriedenheit abgefragt oder ob durch die Pandemie die Kontakte mit Freund*innen eingebrochen sind.



"Ziel dieser Studie ist es daher die aktuelle Situation und das Befinden von Menschen in Deutschland während der Corona-Pandemie zu erheben", heißt es auf der Studien-Website. "Damit sollen bessere Angebote zur Bewältigung der sozialen Einschränkungen ermöglicht werden. Ein Schwerpunkt der Studie ist die Frage, ob lesbische, schwule, bisexuelle, asexuelle, trans und inter Menschen (LGBTIA+) in der aktuellen Situation besondere Herausforderungen erleben. Der Fragebogen richtet sich jedoch explizit an alle in Deutschland lebenden Menschen."

- Werbung -

Menschen ohne Partner*in leiden besonders stark

Bereits Mitte April 2020 hatte die Charité Ergebnisse einer ersten Befragung unter 2.600 Menschen veröffentlicht (queer.de berichtete). Dabei kam heraus, dass Menschen ohne Partner*in stärker unter der Coronakrise litten als Personen in einer Beziehung – besonders einsam fühlten sich demnach asexuelle und trans Menschen.



Im August kam eine britische Studie zu dem Ergebnis, dass die Corona-Krise in der LGBTI-Community eine "Krise der psychischen Gesundheit" ausgelöst habe (queer.de berichtete).



Gegenüber queer.de erläuterte Hauptautor Prof. Dr. Wolfram Herrmann, warum eine neue Studie notwendig ist: "Die erste Studie hat die Belastungen von LGBTIA-Menschen während der Pandemie aufgezeigt", so Herrmann. "Uns interessiert nun, was sich beim zweiten Lockdown eingespielt hat. Wie kommen die Leute nun zurecht, ist es vielleicht leichter oder schwerer?"



Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und anonym. Teilnahmeberechtigt ist jede Person ab 18 Jahre.



Die Charité ist bereits seit 2018 Mitglied des Berliner Bündnisses gegen Homophobie (queer.de berichtete). (dk)