Menschen mit Migrationshintergrund haben mehr Probleme mit Homosexuellen

Heute, 16:17h,

Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung hat am Dienstag die Studie "Was eint die Einwanderungsgesellschaft?" herausgegeben. Auf 61 Seiten geht es darin um Einstellungen, Glaube und Wertorientierungen von in der Bundesrepublik lebenden Personen mit und ohne Migrationshintergrund. Dabei kam heraus, dass Deutsche ohne Migrationshintergrund im Schnitt weniger religiös sind, weniger an traditionellen Einstellungen hängen und häufiger demokratische Grundwerte schätzten als Zugewanderte. Außerdem seien sie homofreundlicher eingestellt.



Konkret hatten die Forscher*innen Sabine Pokorny und Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff Deutsche ohne Migrationshintergrund mit Spätaussiedler*innen und Migrant*innen aus Polen, Russland und der Türkei verglichen. Um die Akzeptanz von Schwulen und Lesben in den verschiedenen Gruppen herauszufinden, fragte die Adenauer-Stiftung nach der Einstellung zur glechgeschlechtlichen Ehe.



Unter Deutschen ohne Migrationshintergrund gaben 16 Prozent an, dass sie heiratende Schwule und Lesben "nicht gut" fänden. Unter Menschen mit Migrationshintergrund sind polnischstämmige Personen am tolerantesten – von ihnen lehnen aber bereits 26 Prozent die Ehe für alle ab. Bei russischstämmigen Personen sind es 45 Prozent, bei Spätaussiedler*innen 46 Prozent. Am höchsten ist die Ablehnung unter türkischstämmigen Menschen (60 Prozent).





Wer religiös ist, lehnt Homosexualität eher ab

Der größte Werteunterschied war auf Religiosität zurückzuführen: "Religiosität verstärkt tendenziell und vor allem bei Deutschen ohne Migrationshintergrund eher konservative und soziale Werte, während hedonistische und materialistische Werte entweder nicht beeinflusst oder in manchen Gruppen verringert werden", erklärte die Konrad-Adenauer-Stiftung.



Insbesondere extrem religiöse Menschen mit russischem Migrationshintergrund wollen sexuelle Minderheiten nicht akzeptieren. Laut der Befragung der Konrad-Adenauer-Stiftung halten in dieser Gruppe 100 Prozent heiratende Schwule und Lesben für "nicht gut". An zweiter Stelle folgen türkischstämmige super-religiöse Migrant*innen mit 78 Prozent. Auch sehr religiöse Deutsche ohne Migrationshintergrund lehnen gleichgeschlechtliche Liebe eher ab: Von ihnen halten 38 Prozent die Ehe für alle für "nicht gut" – das sind mehr als doppelt so viel wie in der deutschen Durchschnittsbevölkerung. (dk)