Checkpoint BLN sucht medizinische*n Fachangestellte*n oder Kranken- / Gesundheitspfleger*in

Schwulenberatung Berlin sucht für das Kooperationsprojekt Checkpoint BLN eine*n



medizinische Fachangestellte*n oder Kranken-/Gesundheitspfleger*in



zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (ca. 30 Std./W) als Krankheitsvertretung.



Im Rahmen der Fast Track City Initiative Berlins ist ein niedrigschwelliger Checkpoint entstanden für schwule, bisexuelle und andere Männer, die Sex mit Männern haben sowie für trans* und inter* Personen mit/ohne Drogenkonsum, mit ohne Migrations-/Fluchterfahrung.



Der Checkpoint BLN ist ein Kooperationsprojekt u.a. von Berliner Aids-Hilfe, Schwulenberatung Berlin und niedergelassenen Ärzt*innen in der HIV Versorgung. Neben psychosozialer Beratung, Test auf HIV/STI/Hepatitiden, Impfungen wird auch die medizinische Behandlung von sexuell übertragbaren Infektionen sowie PrEP und PEP angeboten.



Aufgaben u.a. :

• Vorbereitung von Behandlungsräumen und Untersuchungsberichten

• Assistenz der Ärzt*innen

• Patientenvorbereitung für Untersuchungen

• Blut abnehmen

• Infusionen nach Anweisung anlegen, Spritzen verabreichen

• Reinigung und Desinfektion der Arbeitsgeräte und -räume

• Erste Hilfe leisten, in Notfallsituationen assistieren

• Dokumentation (Praxissoftware & Statistik)



Voraussetzungen:

• Ausbildung zur MFA oder vergleichbare Qualifikation

• Gute und aktuelle Kenntnisse zu HIV, STI, Hepatitiden, Drogenkonsum

• hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

• eigenverantwortliche, systematische und effiziente Arbeitsweise

• sehr gute Kenntnisse in Office-Anwendungen

• Sprachkenntnisse in Deutsch (C1 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)

• teamfähig, engagiert und flexibel

• Akzeptanz verschiedener Lebenswelten



Erwünscht:

• Gute Kenntnisse über aktuelle Präventions- und Schadensminderungsstrategien

• Gute Kenntnisse der psychosozialen, medizinischen und sozialpsychiatrischen Berliner Versorgungsstrukturen

• Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

• Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen

• Interkulturelle/Diversity- Kompetenz



Aussagekräftige Bewerbungen bis 07.02.2021

(Posteingang) mit Kennwort A3/2021/01 an

• per E-Mail: oder

• per Post: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung von trans* und inter* Menschen, Menschen mit HIV und Menschen mit Migrationserfahrung.



Bei Fragen bitte eine E-Mail schicken an