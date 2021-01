Maren Kroymanns queerste Sendung

Heute, 05:42h,

Mit einem starken queeren Statement startet die Comedysendung "Kroymann" ins neue Jahr. In der neuen Folge, die am Donnerstagabend um 23.35 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird (und bereits in der ARD-Mediathek verfügbar ist), thematisiert Gastgeberin Maren Kroymann die Diskriminierung von queeren Schauspieler*innen – und zeigt, wie man es anders machen kann.



Die Sendung beginnt damit, dass die 71-Jährige gerade ein Shooting für den "Playboy" hinter sich hat. Als Rahmenhandlung erzählt sie Anette Frier, die in die Rolle einer Reporterin schlüpft, ziemlich aufgekratzt von dieser Erfahrung und ihren Beweggründen. Doch erst ganz am Ende, als das Interview schon vorbei ist, verrät sie, dass sie sich vor allem fürs heterosexuelle Image ausgezogen hat.

"Ich bin kurzsichtig, und das ist auch gut so"

Frier kann nicht glauben, dass manche Produzent*innen noch immer keine homosexuellen Schauspieler*innen für heterosexuelle Rollen casten. "Ich weiß, es ist eigentlich verrückt", antwortet Kroymann, die sich selbst 1993 als lesbisch geoutet hat und daraufhin weniger Engagements bekam. "Es ist ja so, als würde jemand wegen seiner Haarfarbe diskriminiert oder weil man Brillenträger ist."



Direkt anschließend präsentiert die Schauspielerin ihren Song "Kurzsichtig", wobei die Sehschwäche als Chiffre für Homosexualität steht. "Ich kam auf die Welt, genauso wie du, doch etwas war anders bei mir", heißt es im Text. Um ihre Kurzsichtigkeit geheim zu halten, versteckte sie ihre Brille – doch "irgendwann musste es raus". Im Refrain heißt es frei nach Klaus Wowereit: "Ich bin kurzsichtig, und das ist auch gut so."

Christina Hecke und Georg Uecker als Gäste

Ihre Homo-Hymne singt Kroymann nicht nur im weißen Hosenanzug am Klavier, sie hat außerdem zusammen mit queeren Medienschaffenden ein Musikvideo gedreht. In bunten T-Shirts tanzen u.a. die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel, der Grünen-Politiker Volker Beck, Moderatorin Bettina Böttinger, Schlagersänger Patrick Lindner, die Comedienne Tahnee Schaffarczyk und zahlreiche weitere Kolleg*innen zu "Kurzsichtig". Ganz am Ende ergeben die Videos der über 50 Mitwirkenden eine Regenbogenfahne.



Aus dem Musikvideo zu "Kurzsichtig" (Bild: Radio Bremen)

Doch es geht sogar noch queerer: Auch in den einzelnen Sketchen der 30-minütigen Sendung treten – bis auf Annette Frier, die zum festen Ensemble gehört – ausschließlich queere Schauspieler*innen auf. Von Maren Kroymann engagiert wurden Merve Aksoy, Christina Hecke, Tino Hillebrand, Lukas von Horbatschewsky, Sylvia Mayer, Klaus Nierhoff, Roland Riebeling, Milena Schedle, Marius Schneider, Georg Uecker und Gustav Peter Wöhler.



"Kroymann" gehört zu den erfolgreichsten ARD-Comedyformaten und gewann bereits den Deutschen Fernsehpreis 2020 und 2019, den Bayerischen Fernsehpreis 2019, den Grimme-Preis 2019 und 2018, den Studio Hamburg Nachwuchspreis 2018, die Auszeichnung der Deutschen Akademie für Fernsehen 2018 und den Juliane Bartel Medienpreis 2017. Außerdem wurde Maren Kroymann 2019 für ihr Lebenswerk mit der Rose D'Or der European Broadcasting Union (EBU) und 2020 mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Kabarettpreises geehrt. (cw)