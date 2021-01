"Es ist unsere Pflicht als Fernsehmacher*innen, mehr Diversität ins Fernsehen zu bringen"

Heute, 11:09h,

Am späten Samstagabend strahlt RTL die zweite und vorläufig letzte Folge von "Take Me Out – Boys Boys Boys" aus, einer schwulen Version der seit 2013 laufenden RTL-Datingshow. Ilka Loch, die Show-Producerin bei der Produktionsfirma UFA Show & Factual, hält diese Sendung für sehr wichtig in der augenblicklichen gesellschaftlichen Atmosphäre: "Ich finde, es ist unsere Pflicht als Fernsehmacher*innen, mehr Diversität auch aktiv ins Fernsehen zu bringen", so Loch am Mittwoch. "Hauptsache es wird geliebt – wer sich liebt, sollte doch im 21. Jahrhundert keine Rolle mehr spielen! Und diese Botschaft wollen wir mit 'Take Me Out – Boys Boys Boys' in die Wohnzimmer transportieren."



Der erste Teil der Show war bereits am 9. Januar gezeigt worden (queer.de berichtete). Auch im zweiten "Gay Special" dürfen flirtwillige schwule Männer an die Buzzer, um sich ein Date mit ihrem potenziellen Traumprinzen zu ergattern. Die Regeln sind gleich wie in der Hetero-Version, doch hier stellt sich ein mutiger Mann dem Urteil von 30 schwulen Single-Herren. Wie gewohnt wird Moderator Ralf Schmitz den Männern am Buzzer Runde für Runde auf den Zahn fühlen. Dabei sind die Männer, so verspricht RTL, "um keine lustige oder freche Antwort verlegen".

Die Regeln: Ein Kandidat steht 30 heißen Singles gegenüber. Die Herren, die der Kandidat nicht von sich überzeugen kann, können in drei Runden den Buzzer drücken und scheiden somit freiwillig aus. Bleiben am Ende der dritten Runde mehr als zwei Männer im Spiel, wird der Spieß umgedreht. Der Kandidat wählt seine zwei Favoriten aus und stellt diesen eine entscheidende Frage, um sich dann für seinen Herzbuben zu entscheiden. Das Paar darf sich dann bei einem Rendezvous in der "Take Me Out"-Limousine näherzukommen. (cw)



What happens in the gay car, stays in the gay car… (Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius)

Take Me Out – Boys Boys Boys (Folge 2)



Erstausstrahlung: Samstag, 30. Januar um 22.30 Uhr bei RTL. Danach ist die Show im Streamingportal TVNOW erhältlich.