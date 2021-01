Niederländischer Prince Charming in Ex-Kandidat verliebt

Heute, 15:22h,

Der 29-jährige Marvin Wijnans, der "Prince Charming" der ersten niederländischen Staffel der schwulen Datingshow, hatte im Finale eigentlich den 27-jährigen Marnix Verkade als seinen Partner ausgewählt. In der am Mittwoch auf dem RTL-Streamingportal Videoland erstmals gezeigten Wiedersehensshow mit dem Titel "De reünie" (die Wiedervereinigung) überraschte er jedoch die Öffentlichkeit damit, dass die Liebe der beiden schon wieder erkaltet sei. Vielmehr gehe er jetzt mit dem 28-jährigen Kandidaten Ferdi Pool aus, der eigentlich den Kürzeren gegen Marnix gezogen hatte.



Marnix konnte zwar die Show gewinnen, aber nicht das Herz des Prinzen erobern (Bild: Videoland)

"Du warst immer die richtige Wahl", erklärte Marvin in sozialen Netzwerken und ergänzte pathetisch: "Endlich kann ich von den Dächern schreien, wie tief meine Liebe für diesen süßen, gut aussehenden, wundervollen Kerl ist."



Ferdi geht jetzt mit dem Prinzen aus (Bild: Videoland)

Gegenüber der Online-Zeitung nu.nl ergänzte Marvin, dass Marnix und Ferdi von Anfang an seine Favoriten gewesen seien. Er habe für beide Gefühle entwickelt. Am Ende seien er und Marnix aber nur Freunde geworden – er habe immer wieder an Ferdi gedacht und diesen dann angerufen. Bei der Ausstrahlung der Wiedersehensshow seien die beiden bereits seit drei Monaten liiert gewesen. Marvin zeigte sich erleichtert, dass er diese Beziehung nun endlich nicht mehr geheim halten müsse.



Auch deutsche Prinzen trennten sich von ihren Siegern

Im deutschen "Prince Charming" konnten die Kandidaten bislang kein Liebesglück finden. In der ersten Staffel wählte der "Prinz" Nicolas Puschmann den Podcaster Lars Tönsfeuerborn als seinen Partner aus. Die Beziehung brach jedoch nach einem Jahr auseinander (queer.de berichtete). In der zweiten Staffel war die gemeinsame Zeit noch kürzer: "Prince Charming" Alexander Schäfer und sein Auserwählter Lauritz Hofmann gaben bereits in der Wiedersehensshow bekannt, dass sie nach dem Ende der Show kein Paar geworden seien (queer.de berichtete).



Das niederländische "Prince Charming" ist derzeit im deutschen TV oder in deutschen Streamingportalen nicht erhältlich. Anders als in Deutschland traten in dieser Version nur zwölf statt 20 Kandidaten an. Außerdem wurde die Sendung nicht in Griechenland, sondern in Sizilien gedreht. (cw)