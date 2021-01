FDP macht Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit zum Thema im Bundestag

Heute, 13:30h,

Die FDP-Bundestagsfraktion hat angesichts stark steigender Zahlen bei homo- und transphoben Übergriffen den Antrag "Vielfalt schützen – Homo- und transfeindliche Hasskriminalität bekämpfen" (PDF) ins Parlament eingebracht. In dem Papier wird der Bundestag aufgefordert, endlich einen Nationalen Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit vorzulegen. Außerdem solle im Antidiskriminierungsartikel des Grundgesetzes endlich auch das Merkmal "sexuelle Identität" eingefügt werden.



Als Vorbild wird in dem FDP-Antrag Frankreich erwähnt: Die Macron-Regierung hatte bereits letzten Herbst einen 42-Punkte-Plan zum Schutz von LGBTI vorgestellt, der bis 2023 vollständig umgesetzt werden soll (queer.de berichtete).

"Der Schutz vor homo- und transfeindlicher Hasskriminalität muss endlich zur Kernaufgabe der deutschen Innenpolitik werden", forderte Jens Brandenburg, der LSBTI-politischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Niemand solle aufgrund der sexuellen oder geschlechtlichen Identität in Angst vor körperlicher und verbaler Gewalt leben müssen.



Mit Aufklärung in Schulen und Gesellschaft solle für "einen offeneren Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt" geworben werden. Außerdem müsse man Polizeikräfte besser für das Thema sensibilisieren, erklärte Brandenburg weiter. Der Schutz im Grundgesetz sei zudem wichtig, "damit politische Stimmungslagen nicht zur Gefahr für Freiheit und Würde des Einzelnen werden". "Ihrer LSBTI-freundlichen Kampagnenarbeit müssen CDU und CSU im Deutschen Bundestag jetzt endlich Taten folgen lassen", so der Abgeordnete aus Baden-Württemberg.

2017er Aktionsplan war halbherzig

Einen Nationalen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie hatte die Große Koalition schon für 2017 angekündigt (queer.de berichtete). Am Ende kam jedoch nur eine kleine Überarbeitung des Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus heraus, in denen jetzt auch LGBTI erwähnt werden – queere Organisationen bezeichneten diesen Schritt als bei weitem nicht ausreichend (queer.de berichtete). In dieser Legislaturperiode hat sich die Bundesregierung mit der Thematik nicht auseinandergesetzt.



Auf Landesebene sieht es besser aus: 15 von 16 Bundesländern haben bereits einen Landesaktionsplan gegen Homo- und Transphobie beschlossen. Nur Bayern sieht bislang "keine Notwendigkeit", sexuelle und geschlechtliche Minderheiten zu schützen.



Auch die Grünen haben in dieser Legislaturperiode bereits die Einführung des Aktionsplans und die Änderung des Grundgesetzartikels zur Gleichbehandlung gefordert (queer.de berichtete). Die Linke unterstützt derartige Projekte ebenfalls. (dk)