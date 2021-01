Justin Timberlake als Ersatz-Papa für queeres Kind

Von Patrick Heidmann

Heute, 03:12h, noch kein Kommentar

Zwölf Jahre Gefängnis haben Spuren hinterlassen bei Eddie Palmer (Justin Timberlake). Zu Schulzeiten war er als Football-Star der gefeierte Kleinstadt-Held in der Provinz von Louisiana und hatte eine strahlende Zukunft vor sich. Ein paar falsche Entscheidungen und einen Fehltritt später war beides hinüber, und nun muss er sich – frisch entlassen – eine ganz neue Existenz aufbauen.



Sam spielt gerne Fee (Bild: Apple TV+

Mittellos kommt er bei seiner streng gläubigen Großmutter Viola (June Squibb) unter, verbringt die Abende in der Kneipe und kann froh sein, als Hausmeister an der High School aushelfen zu können. Dass Oma sich immer wieder auch um den kleinen Sam (Ryder Allen) kümmert, der mit seiner drogensüchtigen Mutter (Juno Temple) im Trailer nebenan lebt, irritiert den wortkargen Grummel mit leicht aggressiver Ader zunächst nur ein bisschen. Der naseweiße Siebenjährige kümmert sich gerne um Violas Frisur, trägt mit Freuden Feen-Kostüme und guckt am liebsten Prinzessinnen-Serien.



Doch als erst Sams Mutter verschwindet und dann Viola stirbt, sieht sich Eddie plötzlich unfreiwillig in ungewohnter Verantwortung.

Ein ordentlich anrührender Film



Poster zum Film: "Palmer" läuft seit 29. Januar 2021 bei Apple TV+

Wie es weitergeht im Plot des Spielfilms "Palmer", der seit Freitag bei AppleTV+ zu sehen ist, muss man eigentlich gar nicht aufschreiben, so erwartbar verläuft hier die Handlung. Ungleiche Duos, bestehend aus desinteressiertem Erwachsenen, der mit sich selbst mehr als genug zu tun hat, und keckem Kind, das irgendwann noch das härteste Herz zu erweichen vermag, hat man schon viele gesehen. Und immer lernen dabei natürlich beide Seiten von einander und werden sich gegenseitig zur Stütze.



So kommt es also auch hier, und trotzdem ist es Regisseur Fisher Stevens (Oscar-prämiert für den Dokumentarfilm "Die Bucht", als Schauspieler aus "Lost" oder jüngst "Succession" bekannt sowie zuletzt für "Tiger King" mitverantwortlich) gelungen, aus dem Drehbuch von Cheryl Guerriero einen zwar nicht immer bis ins Letzte glaubwürdigen, aber ordentlich anrührenden Film zu machen.



Sehenswert wird "Palmer" weniger durch Justin Timberlake in seiner ersten Rolle seit "Wonder Wheel", auch wenn er seine Sache durchaus ordentlich macht und hier – natürlich! – auch noch mit der netten Lehrerin seines Schützlings anbändeln darf. Die große Stärke ist vielmehr – neben einer nie verkehrten Botschaft von Versöhnung und Akzeptanz sowie einem großen Herz am rechten Fleck – die Figur des gender-nichtkonformen Sam.

Mehr gender-nichtkonforme Kinder auf die Bildschirme!



Ein Film mit einer positiven Botschaft (Bild: Apple Tv+)

Kinder wie ihn, den der Film selbst gar nicht explizit labelt, auch wenn er natürlich von Mitschüler*innen wie Erwachsenen gleichermaßen als "Schwuchtel" beschimpft wird, darf es gerne öfter auf dem Bildschirm zu sehen geben. Nicht zuletzt, wenn die Botschaft dahinter so eine positive ist – und sie von einem so einnehmenden, bemerkenswerten Darsteller wie dem kleinen Ryder Allen verkörpert werden.

Direktlink | Englischer Originaltrailer

Infos zum Film



Palmer. Drama. USA 2021. Regie: Fisher Stevens. Darsteller*innen: Justin Timberlake, June Squibb, Juno Temple, Dean Winters, Alisha Wainwright, Ryder Allen, Wynn Everett, Jesse C. Boyd. Laufzeit: 110 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Seit 29. Januar 2021 auf Apple TV+