Lars Tönsfeuerborn scheitert im Dschungelshow-Finale

Heute, 04:45h,

Kein queerer Sieger im Ersatz-Dschungelcamp: Lars Tönsfeuerborn, der "Prince Charming"-Gewinner von 2019, konnte sich in der Nacht zu Samstag beim Finale der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Die Dschungelshow" nicht durchsetzen. Das "Goldene Ticket" holte kurz nach Mitternacht der Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer Filip Pavlovic, der ein Preisgeld von 50.000 Euro holte und im kommenden Jahr in das Original-Dschungelcamp in Australien einziehen darf.



Zusammen mit ihren Reality-Kolleg*innen Mike Heiter und Djamila Rowe mussten Pavlovic und Tönsfeuerborn nacheinander zur Dschungelshow-Finalprüfung "My Air is Away" antreten. Um fünf Sterne zu erkämpfen, müssen sie sich innerhalb von sieben Minuten den Weg durch einen Tunnel mit eiskaltem Wasser bahnen. Um Luft zu holen und an die Sterne zu kommen, mussten sie ihre Köpfe in Boxen mit Schlangen und Eidechsen stecken und mit der Zunge die festgeschraubten Sterne befreien.

Die Zuschauer*innen wählten Tönsfeuerborn raus

Tönsfeuerborn, der sich bei der Aktion eine blutende Lippe holte, absolvierte die Aufgabe zwar in der zweitschnellsten Zeit, konnte aber nicht die Gunst der Zuschauenden gewinnen. Trotz seines Appells, er kämpfe für Vielfalt und Akzeptanz, riefen nicht genug Menschen für den letzten verbliebenden schwulen Kandidaten an. In der finalen Ekelmahlzeit-Prüfung durften nur noch Filip Pavlovic und Djamila Rowe antreten.



Dschungelshow-Gewinner Filip Pavlovic (Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius)

"Ich bin nicht traurig, sondern einfach nur stolz, dass ich dabei sein durfte", kommentierte Lars Tönsfeuerborn sein Ausscheiden und bedankte sich für die Unterstützung der Anrufenden. "Es wird sicherlich noch etwas anderes kommen", meinte der 30-Jährige. Ob jemand zu Hause auf ihn warte, wollte er den Moderator*innen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich nicht verraten: "Ein Gentleman schweigt und genießt."

Der zweite schwule Kandidat war im Halbfinale ausgeschieden

Der zweite schwule Kandidat, Tönsfeuerborns früherer "Prince Charming"-Kollege Sam Dylan, musste bereits im Halbfinale die Dschungelshow verlassen (queer.de berichtete).



Dylan war für die Berliner Dragqueen Nina Queer eingesprungen, die von RTL in letzter Minute gefeuert worden war. Der Grund: Die 35-Jährige, der in den letzten Jahren immer wieder rassistische Aussagen vorgeworfen wurde, hatte sich in einem Interview als "Hitler-Transe" bezeichnet (queer.de berichtete). Nina Queer inszenierte sich nach dem Rauswurf als Opfer von "Cancel-Culture" (queer.de berichtete). Von RTL soll die Dragqueen trotzdem 16.000 Euro erhalten haben (queer.de berichtete). (cw)