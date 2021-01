Clubkids und Lederkerle im "Wonderland" Berlin

Von Phil Hollister

In meinem Vlog hier auf queer.de werde ich regelmäßig Menschen aus unserer Community in kurzen Clips vorstellen. Ich beginne mit Victor Hensel-Coe, einem in Berlin lebenden Fotografen.



Victor ist im Süden Londons aufgewachsen, besuchte die University of South Wales in Newport und erhielt einen Bachelor-Abschluss in Fotografie für Mode und Werbung. Mit seinen fotografischen Arbeiten in den Bereichen Mode, Fetisch, Musik und queere Clubkultur hat er sich bereits international einen Namen gemacht.



"Berlin is Wonderland" hieß seine erste Ausstellung, die im vergangenen Sommer im Kunsthaus KuLe stattfand. Victor zeigte dort Bilder aus dem hedonistischen Berlin. Für mich kam er damals kurz vor die Kamera und berichtete über seine Kunst ebenso wie über seine Eindrücke im Berghain.