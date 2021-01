Bild von einem Protest an der Bogazici-Universtiät aus den letzten Tagen (Bild: boundayanisma / twitter

Die Polizei in der türkischen Metropole Istanbul hat vier Studierende festgenommen, die bei einem Protest an der renommierten Bogazici-Universität mit einem Bild religiöse Werte beleidigt hätten. Das meldete am Samstag die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Gegen die Studierenden werde demnach ermittelt.



Dem Istanbuler Gouverneursamt zufolge wurde auf dem Campus ein Bild gezeigt, auf dem die Kaaba in Saudi-Arabien neben einer "LGBTI-Fahne" abgebildet war. Dies sei eine "hässliche Attacke" auf einen heiligen Ort des Islam, hieß es in einer Mitteilung. Die würfelförmige Kaaba im Hof der Großen Moschee von Mekka ist die heiligste Stätte für Muslime. Das Bild zeigte offenbar eine gezeichnete Kaaba und an den Ecken unter anderem eine Regenbogen- und eine Trans-Flagge sowie einen Erläuterungstext.



Laut einem Bericht der queeren Organisation Kaos GL wurde das Bild im Rahmen einer größeren Protest-Ausstellung auf dem Uni-Gelände gezeigt. Die Festnahmen seien am Freitag erfolgt, teilweise, als die Studierenden den Campus verließen. Eine fünfte Person sei wieder freigelassen worden.



Die Polizei suchte den Angaben vom Samstag zufolge nach noch zwei weitere Verdächtige im Zusammenhang mit dem Bild, das unter anderem bei Justizminister Abdulhamit Gül und Innenminister Süleyman Soylu für Empörung sorgte. Letzterer verurteilte den Protest bei Twitter als "respektlose Attacke". Laut Kaos GL betonte er in sozialen Netzwerken auch: "Vier LGBT-Abweichende wurden festgenommen."

Auch Uni ermittelt

Aus den Räumen einer Studierendenvereinigung habe die Polizei zudem Regenbogenflaggen entfernt, berichtet Kaos GL. Die Uni-Leitung habe eine eigene Untersuchung eingeleitet. Eine religiöse Studentengruppe habe vor dem Polizeieinsatz Stimmung gegen das Bild gemacht, so die Organisation. Inzwischen gebe es in sozialen Netzwerken eine "Hasskampagne" gegen LGBTI+ und die Forderung nach Schließung von queeren Organisationen.



Seit Anfang Januar wehren sich Studierende der Bogazici-Universtiät gegen den von Präsident Recep Tayyip Erdogan eingesetzten neuen Direktor Melih Bulu, der der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP nahesteht. Als Präsident hat Erdogan das Recht, Rektoren einzusetzen. Die Studierenden kritisieren die Nähe zur AKP und den Schritt als undemokratisch. Sie fordern, den Direktor selbst wählen zu können. Im Rahmen der Proteste waren in den letzten Wochen bereits mehrere LGBTI-AktivistInnen festgenommen und in sozialen Netzwerken attackiert worden.



In der Türkei hatte sich in den letzten Jahren das Vorgehen des Staates gegen LGBTI massiv verstärkt: So wurden CSDs und teilweise queere Kultur- und Sportveranstaltungen verboten und mehrfach Pride-Teilnehmende mit Gewalt festgenommen (queer.de berichtete). Nach Festnahmen bei einem Campus-CSD in Ankara müssen sich derzeit 18 Studierende und ein Dozent vor Gericht verantworten (queer.de berichtete). (dpa/nb)