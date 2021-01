Vorfreude auf eine heiße CSD-Saison ohne Corona

Von Phil Hollister

Der Tel Aviv Pride ist eine einwöchige Veranstaltungsreihe in der israelischen Metropole, die traditionell in der zweiten Juni-Woche stattfindet. Das wichtigste Ereignis, das immer am Freitag stattfindet, ist die Pride-Parade selbst, die rund 250.000 Besucher*innen anziehend. Israel ist zwar Weltmeister im Anti-Corona-Impfen, dennoch könnte der Pride in diesem Jahr um einige Monate verschoben werden.



Die lebensfrohe Stadt am Mittelmeer gilt als wichtigstes Zentrum der queeren Community im Nahen Osten. LGBTI und ihre Verbündeten feiern bei sommerlichen Temperaturen und in farbenfrohen Kostümen. Bunt geschmückte Wagen schieben sich durch die Menge aus Menschen, die an diesem heißen Junitag ihre Sichtbarkeit und ihren Kampf um gleiche Rechte mit donnernden Bässen feiern.



Schon um 10 Uhr beginnt das große Volksfest im Meir-Park mit Musik, Dragshows und Reden. Die Parade startet dann um 12 Uhr an der Kreuzung Ben Zion Boulevard und Melchett Street. Über die schöne Bograshov Street zieht sich der Umzug in Richtung Charles Clore Beach, einem der Strände der Stadt.



Hier steigt die berühmte Strandparty, die den ganzen Nachmittag bis zum Sonnenuntergang dauern wird. Wenn es Corona wieder zulässt: Auf keinem Fall die Badehose vergessen!