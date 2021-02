diversity München sucht Sozialpädagog*in (w/m/d)

Heute, 03:02h, noch kein Kommentar

Ab sofort sucht diversity München e.V. eine*n



Sozialpädagog*in (w/m/d)



in Teilzeit 50% (19,5 Stunden/Woche) zum Ausbau der Hauptamtlichkeit, mit der Option auf eine Erhöhung auf Vollzeit 100% (39 Stunden/Woche).



diversity München e.V. ist eine LesBiSchwule und Trans* Jugendorganisation mit über 1000 Mitgliedern jünger als 27 Jahre. Wir betreiben ein Jugendzentrum sowie ein Jugendcafé in München, welche von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach dem peer-to-peer-Ansatz geleitet werden. Mit unseren derzeit dreizehn selbstverwalteten Gruppen wird ein umfangreiches Angebot für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, nicht-binäre sowie interessierte Jugendliche bis 27 Jahre geboten. Alle Gruppenleiter*innen, sowie der Vorstand sind ausschließlich ehrenamtlich tätig. Seit 2014 wird das ehrenamtliche Team durch hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in Form von fachlicher Beratung und administrativen Tätigkeiten unterstützt. diversity sucht Dich für die Erweiterung unseres Teams!



Zu den Aufgaben gehören:

• Beratung von LGBTIAQ*-Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 27 Jahren, deren Angehörigen, sowie von externen Fachkräften

• Geschäftsführende Tätigkeiten zur Unterstützung des Vorstands

• Akquise von Fördermitteln

• Mitarbeit und Unterstützung des ehrenamtlichen Teams, sowie der Gruppenleitungen

• Fortbildungskonzipierung und -durchführung

• Unterstützung des ehrenamtlichen Teams bei der Organisation und Vorbereitung von Aufklärungsarbeit

• Vernetzungs- und Gremienarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe und im LGBTIAQ*-Kontext



Wir erwarten:

• Abgeschlossenes Studium in Sozialer Arbeit oder Sozialpädagogik

• Fachlich fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der offenen Jugendarbeit sowie idealerweise Kenntnisse im LGBTIAQ*-Kontext

• Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit

• Gender- und Diversitykompetenz

• Eine sehr selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise

• Einfühlungsvermögen und Beratungskompetenz für jugendliche Lebenswelten



Wir bieten:

• einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz mit Verantwortung

• ein dynamisches, motiviertes und größtenteils ehrenamtliches Team

• flexible Arbeitszeiten

• viel Raum für Gestaltung und selbstständiges Arbeiten

• diskriminierungsfreier Arbeitsplatz

• Standort im Herzen Münchens

• Vergütung angelehnt an TVöD S12



Aussagekräftige Bewerbungen bitte per E-Mail an:



Fragen zu dieser Ausschreibung beantworten wir gerne per E-Mail!

Reisekosten werden nicht erstattet.