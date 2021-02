Berlin: Gedenkkranz für homosexuelle Opfer des NS-Regimes zerstört

Am 27. Januar gedachten LGBTI-Aktivist*innen in Schöneberg den Opfern des Nazi-Regimes (Bild: Twitter / Maneo Berlin

Heute, 12:39h,

Ein Mann hat nach Angaben der Hauptstadtpolizei am Sonntagabend einen Kondolenzkranz zerstört, der sich an der 1989 eingeweihten Gedenktafel für homosexuelle Opfer des nationalsozialistischen Unrechtsregimes vor dem Berliner U-Bahnhof Nollendorfplatz befand. Der Kranz war dort am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, von LGBTI-Aktivist*innen abgelegt worden. Die Polizei konnte bereits kurz nach der Tat einen Verdächtigen ermitteln.



Wie die Behörden mitteilten, hatte ein Fahrgast gegen 20 Uhr den Notruf gewählt, weil er einen Mann beobachtet habe, der den Kranz am Eingang des Bahnhofs abgerissen und beschädigt haben soll. Die Einsatzkräfte fanden dann den zerstörten Kranz vor dem Stationsgebäude. Während des Einsatzes wurde die Funkwagenbesatzung von Bediensteten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) angesprochen, weil auf dem Bahnsteig ein Mann gestürzt und verletzt sei. Auf den stark Alkoholisierten passte die Täterbeschreibung.

- Werbung -

Der 41-Jährige kam wegen der Sturzverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauerten an. Weitere Informationen zu den Motiven des mutmaßlichen Täters gaben die Beamt*innen bislang nicht.



Aus Berlin hatte es in den letzten Jahren auch wiederholt Berichte über Sachbeschädigungen des Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Berliner Tiergarten gegeben. Zuletzt wurde hier im Juni letzten Jahres die Sichtscheibe beschädigt (queer.de berichtete). (cw)