Harald Glööckler auf den Spuren von Jennifer Lopez

Am späten Freitagabend überraschte Harald Glööckler beim Finale von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" mit der Ankündigung, dass er bereits als Kandidat für die Show im Januar 2022 feststehe. Der 55-jährige Modemacher ist damit einer von drei bereits gesetzten Kandidaten – neben dem diesjährigen Dschungelshow-Sieger Filip Pavlovic gilt bislang ansonsten nur Lucas Cordalis als gesetzt für die nächste reguläre Ausgabe der Realitysendung. Auf Instagram versicherte Glööckler bereits, dass es mit ihm "auf jeden Fall mit Sicherheit die unterhaltsamste Staffel" geben werde.



In mehreren Interviews verriet Glööckler, dass er vor seinem Einzug in den Dschungel einige Arbeiten an seinem Körper verrichten lassen möchte. Besonders offenherzig war er gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Wenn ich schon in den Dschungel gehe, dann bitte auch in absoluter Top-Form", so der Besitzer der Modemarke POMPÖÖS. "Ich überlege, ob ich mir die Brüste machen lasse. Nicht wie Barbie, sondern wie Ken mit Brustimplantaten. Da muss etwas aufgepumpt werden. Wenn man 56 wird, dann passiert nichts mehr von allein, da muss man zu härteren Maßnahmen greifen."

"Aus alt mach neu!"



dvsross / wikipedia) Glööckler-Vorbild Jennifer Lopez: "Hüfte ein wenig absaugen und den Hintern etwas aufpolstern" (Bild:

Glööcklers Ziel: "Ich will so geile Dinger und eine so gute Figur haben, dass alle vor Neid erblassen, wenn ich den Raum betrete." Hier müsste mehr getan werden als nur seine Brüste: So "können wir an der Hüfte ein wenig absaugen und den Hintern etwas aufpolstern", erklärte er weiter. "So wie J. Lo. Aus alt mach neu!"



Gegenüber RTL kündigte Glööckler außerdem an: "Ich werde mich schon nochmal liften lassen vorher und nochmal richten, dass ich toll aussehe." Er wisse schließlich, dass man nach 15 Tagen Dschungelcamp "wie durch den Wolf gedreht" aussehe. "Eine Beauty-Kur ist das jetzt nicht. Ich gehe da nicht hin, um schöner zu werden. Ich gehe hin, um die Menschen zu unterhalten."



Glööckler hatte bereits wiederholt mit der RTL-Gruppe zusammengearbeitet. So war er 2010 und 2011 permanentes Jury-Mitglied in der Tanzsendung "Let's Dance", später war er auch in der Jury der RTL-2-Plus-Size-Model-Castingshow "Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig". Vox zeigte außerdem zu guten Quoten die wöchentliche Personality-Doku "Glööckler, Glanz und Gloria". (cw)