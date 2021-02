"Germany's Next Topmodel" vielfältig wie nie

Moderatorin Heidi Klum sucht mal wieder nach ihrer Nachfolgerin (Bild: Instagram / Heidi Klum

Am Donnerstag startet auf Pro Sieben die 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" erneut mit queeren Kandidatinnen. Die 20-jährige lesbische Samantha und die 23-jährige trans Bewerberin Alex rechnen sich Chancen auf eine Karriere nach der Castingshow aus.



"Ich möchte gewinnen, weil es bisher noch niemanden wie mich gab – das heißt: lesbisch und mit afrikanischen Wurzeln", erklärte Samantha in ihrem Vorstellungsvideo. Sie ist die Tochter einer Ur-Hamburgerin und eines Mannes aus Westafrika ("demnach bin ich ein Mischmasch von allem"). Schon früh habe sie ihre Homosexualität entdeckt: "Ich hab mich geoutet mit 14 oder 15 Jahren, als ich meine erste Freundin hatte."



An der elterlichen Akzeptanz mangelte es aber. Zwar hätten sie "mütterlicherseits auch alle akzeptiert", berichtete sie. Aber: "Bei meinem Papa ist das eher eine Sache, weil er glaubt nicht wirklich daran. Weil er so religiös aufgewachsen ist, ist das für ihn sehr schwer", so Samantha. "Aber er sagt, ich bin seine Tochter und er liebt mich so, wie ich bin."



Als trans Kandidatin will die Kölner Journalismusstudentin Alex das Event aufmischen. "Ich möchte Germany's Next Topmodel werden, um mir selbst und anderen zu beweisen, dass deine Vergangenheit dich nicht aufhalten oder eine Rolle spielen muss, solange man es wirklich will", erklärte die Halb-Südkoreanerin.



Alex will die GNTM-Krone nach Köln holen (Bild: Pro Sieben)

Vor anderthalb Jahren hatte Alex bereits in einem RTL-Porträt anlässlich des Cologne Pride über ihre Geschlechtsanpassung gesprochen. Dabei sagte sie auch, dass sie Glück mit ihrem Umfeld hatte: "Ich kann nicht von jedem Akzeptanz erwarten, aber ich habe glücklicherweise kaum Anfeindungen erfahren. Ich hatte Glück mit meinem sozialen Umfeld, was aber definitiv nicht die Regel ist."



Insgesamt wurden im Herbst vergangenen Jahres 24 Kandidatinnen für die 16. Staffel ausgewählt. Dabei versammelte sich ein illustre Gruppe von Nachwuchsmodels. Dazu gehört etwa die Umweltaktivistin und Veganerin Vanessa, die im Pro-Sieben-Video ein Geständnis ablegt, das man in deutschen Privatsendern nicht oft hört: "Ich versuche, große Konzerne wie Nestlé nicht zu unterstützen." Ihren Style beschrieb die 20-Jährige als "Mix aus Alternative, Punk, Goth und den Nineties". Außerdem sieht sie sich – möglicherweise – im queeren Spektrum verankert: "Ich will mich nicht labeln bei meiner Sexualität, aber es geht eher Richtung Männer." Ferner erklärte sie: "Ich würde vielleicht schon sagen, dass ich hetero bin, aber ich würde das nicht ausschließen mit einer Frau." Sie wisse einfach noch nicht, ob sie bisexuell sei.



Vanessa mit einem typischen Corona-Haarschnitt (Bild: Pro Sieben)

Zu den weiteren Kandidatinnen gehört etwa die 19-jährige erklärte Feministin Mira, die mit abrasiertem Kopfhaar gegen Sexismus kämpfen will. Auch die 23-jährige "Metal-Bitch" Franzi findet ihren Platz unter Heidis Mädchen. Ungewöhnlich ist auch die Teilnahme von Maria-Sophie, die mit 1,55 Meter nicht die üblichen Model-Maße hat. Zudem ist mit Maria erstmals eine gehörlose Kandidatin am Start ("meine gesamte Familie ist gehörlos. Meine Schwester, meine Eltern, Tante, Onkel, Kusine – schon in der dritten Generation"). Mit Mareike aus Halle an der Saale ist auch eine Frau dabei, die jahrelang als Profi-Basketballerin arbeitete. Sie ist mit 25 Jahren die älteste Bewerberin ("ich bin die Granny im Haus").



Die erste Folge der neuen Staffel wird am Donnerstag (4. Februar) um 20.15 Uhr auf Pro Sieben ausgestrahlt. Coronabedingt unterscheidet sich diese Ausgabe von den Vorgängerstaffeln. So findet die Show überwiegend in Deutschland statt. Der traditionelle Umzug in eine Villa in Heidi Klums Heimatstadt Los Angeles fällt dieses Jahr aus.

Zu den diesjährigen Gastjuror*innen gehört unter anderem auch trans Model Valentina Sampaio. Auch in der Jury ist Vielfalt angesagt – in einer Folge wird etwa der ostfriesische Kultkomiker Otto Waalkes Heidi Klum bei der Beurteilung der Model-Anwärterinnen helfen. (cw)