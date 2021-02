SPDqueer kritisiert Laschets Nähe zur "fundamental-christlichen Rechten"

Nathanael Liminski (li.) und Ministerpräsident Armin Laschet in einem Pressefoto aus dem Jahr 2017 (Bild: Land NRW / R. Sondermann)

Heute, 11:34h,

Der nordrhein-westfälische Landesverband von SPDqueer macht sich Sorgen um den Einfluss eines homophoben Beraters auf den neuen CDU-Bundesparteichef Armin Laschet. Der 35-jährige Ministerialbeamte Nathanael Liminski, der als Leiter der NRW-Staatskanzlei als wichtigster Strippenzieher im Hintergrund für Ministerpräsident Laschet gilt, war in der Vergangenheit immer wieder durch radikalreligiöse und homophobe Äußerungen aufgefallen. So hatte er etwa 2007 gegenüber dem "Spiegel" gesagt: "Ich kenne viele Homosexuelle, und einige tun mir leid. Der Staat muss schon aus reiner Selbsterhaltung die natürliche Form der Ehe und Familie fördern."



"Mit seiner Nähe zu Nathanael Liminski begibt sich Armin Laschet in einen gefährlichen Einfluss der erzkonservativen und fundamental-christlichen Rechten. Diese ist ein aktiver Teil einer frauenfeindlichen, homophoben und rückwärtsgewandten Rollback-Bewegung", erklärte Fabian Spies, der NRW-Landeschef von SPDqueer. "Nach außen gibt Armin Laschet gerne den weltoffenen und toleranten Landesvater. Um der Macht willen sucht er jedoch Nähe zu Menschen wie Liminski und dessen Ideologie von Ausgrenzung, Hass und Spaltung." Mit diesem Balanceakt spiele Laschet "mit dem Feuer, wie etwa der Blick nach Amerika zeigt, wo Ex-Präsident Trump ebenfalls auf die Unterstützung ultra-religiöser Gruppen setzte". Spies äußerte die Befürchtung, dass Liminskis Einfluss noch steigen werde, je mehr Laschet in der Bundespolitik eine Rolle spiele.



In Richtung des CDU-Chefs erklärte Spies weiter: "Als NRWSPDqueer fordern wir Ministerpräsident Armin Laschet auf, Farbe zu bekennen und sich von Nathanael Liminski und dessen Umfeld deutlich zu distanzieren. Homophobie à la Liminski darf weder Platz in NRW noch in dessen Staatskanzlei haben!"



- Werbung -

Schon Liminskis Vater machte Stimmung gegen Schwule und Lesben

Liminski war im einen Steinwurf von Bonn entfernten Sankt Augustin-Hangelar in einem streng katholischen Elternhaus aufgewachsen, das eng mit der besonders homophoben Laienorganisation Opus Dei verbundenen war. Bereits sein Vater, der Publizist Jürgen Liminski, machte Stimmung gegen Homosexuelle – dieser war etwa Redner bei der queerfeindlichen "Demo für alle" und beim erzreaktionären "Forum Deutscher Katholiken" oder schrieb Texte für die Beatrix-von-Storch-Propagandaseite "Freie Welt". Der Sohn trat in die Fußstapfen seines Vaters und gründete vor 15 Jahren die Organisation "Generation Benedikt", eine Gruppe junger Fans von Papst Benedikt XVI.



Danach arbeitete sich Liminski in der Unions-Hierarchie nach oben: Er war unter anderem Redenschreiber für den CDU-Haudegen Roland Koch, arbeitete für den damaligen Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und später für dessen Nachfolger Thomas de Maizière. Laschet holte ihn 2014, damals noch als Oppositionsführer, nach Düsseldorf – dort arbeitete Liminski fortan als Stabschef. Seit Laschets Wahlsieg 2017 gehört der Berater als Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei zum Kabinett des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes.

Medien und Satiriker nehmen Liminski unter die Lupe

Nach Laschets Wahlsieg richten die Medien auch mehr Augenmerk auf Liminski. Im aktuellen "Spiegel" erschien etwa ein ausführlicher Artikel über das Duo Laschet/Liminski.



Der konservative Katholik Nathanael #Liminski hat dabei geholfen, Armin #Laschet zum CDU-Chef zu machen. Jetzt soll er ihn auch ins Kanzleramt bringen. Lesen Sie mit SPIEGEL+, was die beiden verbindet. https://t.co/OVEWwSGEMH DER SPIEGEL (@derspiegel) January 30, 2021 Twitter / derspiegel

Auch Satiriker Jan Böhmermann behandelte in der neuesten Ausgabe seines "ZDF Magazin Royal" Liminski und sein "ausdrücklich historisch geprägtes Mindset". Böhmermann führte den 35-Jährigen als Beispiel an, dass Trumpismus auch in Deutschland Fuß fassen könne (Video auf Youtube ansehen).



Jan Böhmermann vergleicht Liminski mit Donald Trump (Bild: Screenshot ZDF)

Auch Laschet hält wenig von LGBTI-Gleichbehandlung



Laschets rechte Hand scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, da sich der NRW-Ministerpräsident stets als weltoffen präsentiert. Allerdings hatte Laschet in seiner politischen Karriere mehrfach versucht, LGBTI-Rechte zu begrenzen. So lud er 2007, damals war er erster NRW-Integrationsminister, LGBTI-Aktivist*innen von einer Veranstaltung zum "Europäischen Jahr der Chancengleichheit für alle" aus – dies wurde als "politisch motivierte Diskriminierung" kritisiert (queer.de berichtete).



Im Kampf um die Ehe für alle stand Laschet stets auf der Seite der Reaktionären – und beugte dabei auch die Wahrheit: So behauptete er etwa als CDU-Spitzenkandidat 2015 wiederholt, dass es im Grundgesetz ein verstecktes Ehe-Verbot für Schwule und Lesben gebe und Deutschland daher am Ehe-Verbot für Schwule und Lesben festhalten müsse (queer.de berichtete). Auf Druck der Laschet-CDU weigerte sich das schwarz-gelbe Nordrhein-Westfalen 2017, dem Gesetz zur Ehe für alle zuzustimmen (queer.de berichtete). (dk)

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. bieten wir ein werbefreies Angebot.