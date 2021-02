Streit um Homophobie: Litauische Arbeitspartei verlässt liberale Parteienfamilie ALDE

Die Homophobie von Viktor Uspaskich (auf Litauisch: Viktoras Uspaskichas) war den meisten anderen europäischen Liberalen zu viel

Heute, 13:45h,

Nach dem Ausschluss von Parteichef Viktor Uspaskich aus der Fraktion der Liberalen im Europaparlament zieht sich die litauische Arbeitspartei aus der liberalen Parteienfamilie ALDE zurück. "Es war ein ziemlich klares Zeichen, dass wir zusammen mit dem Parteivorsitzenden nicht willkommen sind", sagte die dem Parteipräsidium angehörende Abgeordnete Ieva Kacinskaite-Urboniene der Agentur BNS am Dienstag. Insgesamt habe es aber mehrere Gründe für die Entscheidung der liberalpopulistischen Parlamentspartei gegeben.



Die liberale Fraktion Renew Europe hatte Uspaskich im Januar wegen homophober Äußerungen ausgeschlossen (queer.de berichtete). Der Europa-Abgeordnete aus Litauen hatte Homosexuelle zuvor in einem Video als "Schwuchteln" und "Perverse" beschimpft. Eine "Entschuldigung" des Abgeordneten ging der Fraktion nicht weit genug (queer.de berichtete).

- Werbung -

Rückkehr zum liberalen Verbund später möglich

Kacinskaite-Urboniene schloss nicht aus, dass sich die Arbeitspartei nach einiger Zeit wieder einer anderen Parteienfamilie anschließt. Auch eine Rückkehr zu ALDE sei möglich.



Die von Uspaskich gegründete Arbeitspartei hatte in Litauen bis zur Parlamentswahl im Oktober der Regierungskoalition als Juniorpartner angehört. Bei der Abstimmung war sie sechststärkste Kraft geworden und sitzt nun mit zehn Mandaten im Parlament in Vilnius auf der Oppositionsbank.



Der 1976 in Stuttgart gegründeten Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) gehören rund 70 regionale oder nationale Parteien an. Dazu zählen neben der deutschen FDP und den österreichischen NEOS beispielsweise auch die niederländische VVD von Ministerpräsident Mark Rutte, die tschechische Partei ANO des populistischen Ministerpräsidenten Andrej Babis oder die luxemburgische Demokratesch Partei (DP) des offen schwulen Premierministers Xavier Bettel. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel ist ALDE-Mitglied. (dpa/dk)