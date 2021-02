CSD Köln auf September verschoben

Die Kölner LGBTI-Community hofft, im Spätsommer unter dem Dom demonstrieren zu können

Der Kölner CSD wird "aufgrund der derzeitig nur sehr schwer einzuschätzenden Lage bezüglich der zukünftigen Einschränkungen im Zusammenhang mit der anhaltenden Corona-Pandemie" auf den Spätsommer verschoben. Das gab der CSD-Vorstand am Mittwoch bekannt. Die Aktionswochen des größten Prides in Deutschland werden nun vom 21. August bis zum 5. September stattfinden. Das Straßenfest ist für den 3. bis 5. September geplant, die CSD-Demo soll am 5. September stattfinden – und damit genau drei Wochen vor der Bundestagswahl.



"Nach intensiven Beratungen und Absprachen, auch mit den anderen großen CSD Veranstaltern*innen in Deutschland, haben wir mit der Verschiebung um ganze zwei Monate einen wichtigen Schritt in Richtung einer sicheren und planbaren Veranstaltung gemacht", so der Pride-Vorstand. "Die Entwicklungen der nächsten Monate werden für die letztendliche Planung des Cologne Pride ausschlaggebend sein. Der genaue Rahmen wird selbstverständlich durch den engen Kontakt zu den Behörden und unter Berücksichtigung aller dann geltenden behördlichen Auflagen festgelegt."



Die Veranstalter*innen versprechen, dass "auch in diesem Jahr eine friedliche und unbeschwerte Demonstration für die Rechte und Forderungen der gesamten LGBTIQ*-Community" veranstaltet werde. Das CSD-Motto lautet wie schon im Vorjahr "FÜR MENSCHENRECHTE – Viele. Gemeinsam. Stark!".

Bereits 2020 verlegt

Im vergangenen Jahr wurde der CSD ebenfalls verlegt, damals sogar in den Oktober. Wegen der Corona-Krise fand das Event zudem nur in stark abgespeckter Form statt (queer.de berichtete).



Auch in anderen Städten wird über eine Verschiebung diskutiert. Das Berliner CSD-Vorstandsmitglied Lutz Ermster erklärte etwa letzte Woche gegenüber der B.Z.: "Wir denken über einen Ausweichtermin im September nach." Das lesbisch-schwule Stadtfest im Nollendorfkiez ist bereits für den 18. und 19. September angesetzt. Demnach könne die CSD-Demo am 25. September stattfinden – und damit genau einen Tag vor der Bundestagswahl. (dk)