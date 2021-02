Biden droht homophoben Staaten mit Sanktionen

Joe Biden kündigt eine 180-Grad-Wende in der amerikanischen Außenpolitik an (Bild: Screenshot CNN)

Heute, 13:36h,

US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag ein Memorandum erlassen, wonach sexuelle und geschlechtliche Minderheiten weltweit geschützt werden sollten. "Alle Menschen sollten mit Respekt und Würde behandelt werden. Sie sollten ohne Angst leben können, egal wer sie sind oder wen sie lieben", heißt es in dem Dokument. Das Memorandum ist zwar weitgehend symbolisch, allerdings könnte des den Weg öffnen, homophobe Regime abzustrafen.



Konkret weist es amerikanische Auslandsbehörden an, gegen die Kriminalisierung von LGBTI zu kämpfen und LGBTI-feindliche Übergriffe detailliert in Menschenrechtsberichten zu benennen. Zudem müssen die Behörden verhältnismäßige Reaktionen auf homophobe Regierungen zeigen – das reicht von Visa-Einschränkungen bis zu handfesten finanziellen Sanktionen.



Das Papier macht auch nationale Ämter für Migration darauf aufmerksam, dass queere Flüchtlinge gleichen Zugang zum US-Asylsystem erhalten müssen wie andere Geflüchtete. Um dies zu erreichen, müssen beispielsweise zusätzliche Schulungen für Mitarbeiter*innen durchgeführt werden.

- Werbung -

USA wollen wieder "moralische Führungsposition" in der Welt übernehmen

Der US-Präsident kündigte diesen Schritt in seiner ersten große Rede zur neuen amerikanischen Außenpolitik an: "Um unsere moralische Führungsposition in der Welt zu reparieren, werde ich ein Memorandum an alle Behörden verschicken, um unsere Führung bei LGBTQI-Fragen neu zu beleben – und das international", so Biden am Donnerstagnachmittag in einer auf mehreren Sendern live übertragenen 20-minütigen Ansprache. Der 78-Jährige kündigte in vielen weiteren Bereichen eine 180-Grad-Wende im Vergleich zur Vorgängerregierung an. So würden die Vereinigten Staaten die Zusammenarbeit mit Verbündeten wie Deutschland stärken, aber gleichzeitig nicht mehr vor dem Trump-freundlichen Regime in Russland "kuschen".

Direktlink | Die gesamte Rede Bidens im englischen Originalton

Biden hatte bereits seit Beginn des Präsidentschaftswahlkampfs erklärt, dass er bei einem Wahlsieg LGBTI-Rechte zu einer seiner Prioritäten machen werde (queer.de berichtete). (dk)