lambda::nord e.V. sucht Sozialarbeiter:in

Heute, 04:04h, noch kein Kommentar

Das Jugendnetzwerk lambda::nord e.V. ist ein Verein für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Jugendliche und junge Erwachsene mit Angeboten und Engagement in den Bereichen Beratung, Bildung, Freizeit u.v.m.



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 01.04.2021 eine:n



Sozialarbeiter:in



zunächst in Vollzeit, perspektivisch in Teilzeit.



Deine Kernaufgaben werden sein:

• Konzeptionelle Weiterentwickung der LSBTIQ* Jugendarbeit in Lübeck

• Koordination, Begleitung und Durchführung der Jugendarbeit

• Koordination der ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen

• Außenvertretung, Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Social Media

• Präsenz, Projektpräsentation auf öffentlichen Veranstaltungen

• Zentrumsarbeit



Wir wünschen uns von Dir:

• Abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit (oder vergleichbare Qualifikation)

• Vor- oder Berufserfahrung in der Sozial- und Jugendarbeit

• Beratungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit

• Bereitschaft zur Wochenendarbeit und landesweiten Dienstreisen

• Bestenfalls sehr gute Kenntnisse und Sensibilität im Umgang mit und/oder

• persönlicher Bezug zu LSBTIQ* Themen



Wir bieten:

• Gehaltliche Eingruppierung nach TV-L S (S12)

• Supervision und Fortbildung

• Ein kleines, motiviertes, engagiertes und wachsendes haupt- und ehrenamtliches Team



Weitere Infos findest Du auf: www.lambda-nord.de



Interesse?

Dann sende uns deine Bewerbung an: