lambda::nord e.V. sucht Geschäftsführer:in

Das Jugendnetzwerk lambda::nord e.V. ist ein Verein für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*,inter* und queere junge Menschen mit Angeboten und Engagement in den Bereichen Beratung, Bildung, Freizeit u.v.m.



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 01.04.2021 eine:n



Geschäftsführer:in



in Teilzeit.



Deine Kernaufgaben werden sein:

• Verantwortung für die betriebswirtschaftliche und organisatorische Steuerung des Vereins

• Akquise, Antragstellung, Verwaltung und Abrechnung öffentlicher Fördermittel

• Personalführung des hauptamtlichen Teams sowie Anleitung von Honorarkräften

• Koordination von Datenschutz, IT-Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit

• Unterstützung des Vereinsvorstands

• Inhaltliche Jahresplanung in Zusammenarbeit mit Vereinsvorstand, hauptamtlichem Team und Kooperationspartner:innen

• Unterstützung in der Entwicklung von neuen Projekten und Angebotsformaten

• Begleitung eines laufenden Organisationsentwicklungsprozesses



Wir wünschen uns von Dir:

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialmanagement, Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaft oder vergleichbare Qualifikation

• Berufliche Erfahrung im Projektmanagement- und/oder NGO-Bereich

• Erfahrung in Haushaltsplanung, Controlling und Management gemeinnütziger Organisationen

• Kenntnisse der Jugendverbandsarbeit

• Erfahrung in der Teamleitung

• Erfahrung in der Programmplanung (Bildungs- und Veranstaltungsprogramm)

• Kenntnisse im Vereinsrecht, Datenschutzrecht, Arbeits- und Vertragsrecht, Fundraising sowie Social Media/Öffentlichkeitsarbeit

• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit (jugendlichen) Ehrenamtlichen

• Bereitschaft zur Wochenendarbeit und landesweiten Dienstreisen

• Sehr gute Kenntnisse und Sensibilität im Umgang mit und/oder persönlicher Bezug zu LSBTIQ* Themen



Wir bieten:

• Gehaltliche Eingruppierung nach TV-L (E11)

• Supervision und Fortbildung

• Ein kleines, motiviertes, engagiertes und wachsendes haupt- und ehrenamtliches Team



Weitere Infos findest Du auf: www.lambda-nord.de



Interesse?

Dann sende uns deine Bewerbung an: