Ein Potpourri aus muskulösen Männern

Von Phil Hollister

Als ehemaliger Werbefilm-Producer bin ich seit der Jahrtausendwende auch als freier Produzent und Fotograf tätig. Mit Gründung der Marke "Athletic-Star" konnte ich seit 2003 mein Hobby zum Beruf machen.



Von nun an werde ich in diesem Vlog Highlights meiner verschiedenen Video- und Fotoproduktionen von athletischen Männern präsentieren.



Als sportinteressierter Mensch war ich schon immer fasziniert von den antiken griechischen Statuen und in jüngster Zeit davon, wie der Mensch seinen eigenen Körper durch entsprechendes Training und Ernährung perfektionieren kann. Dazu folgen in Kürze auch Trainingstipps von ausgesuchten Sportlern.



Ich bin stolz darauf, dass ich bereits Jahre vor Youtube, Facebook und Instagram sportliche Jungs in Szene gesetzt habe und zu den Pionieren der digitalen Body-Fotografie gehöre.



Genießt das Video und die unten verlinkten Galerie – mehr Bilder gibt es auf OnlyFans!